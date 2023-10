DIARIO HUARPE y Radio La Lechuza hace unos días se unieron para compartir con oyentes y vecinos, información sobre la sequía, una problemática que desde hace años enfrenta San Juan. La actividad se desarrolló en el marco del cierre del programa Punto de Cultura y la apertura del nuevo ciclo de las “Nochecitas Estrelladas” de la radio comunitaria del Abanico, una localidad del oeste del departamento Pocito. Se mostró el documental "Agua, guía para entender la sequía" y se entregaron revistas.

“Hoy los vecinos de La Lechuza, los oyentes de la radio se vieron representados en cada una de las cosas que se hablaron y se mostraron en el documental. Y me parece que eso está buenísimo”, empezó diciendo Miguel Ambas, miembro de la Asociación Civil Retamo y de la Radio Comunitaria La Lechuza. “Pero sobre todo lo que más me impactó, fue que, en los últimos tiempos, los que andamos transitando los caminos de la comunicación, estamos escuchando que la gente no presta atención a cosas largas, lo hace a mensajes de 30 segundos, lo que dura un TikTok, y al resto no le da bola... y me parece que hoy queda demostrado todo lo contrario. Porque, entre la charla y el documental que dura más de una hora, donde había alrededor de 70 personas, de los cuales el 50% eran chicos, no voló una mosca, y la gente escuchó con mucha atención lo que sucedía. Es decir, la gente no es boluda, es inteligente. Cuando hay algo que habla de lo que realmente importa, la gente presta atención”.

La actividad comenzó pasada las 20, cuando el Sol comenzó a despedirse tras la sierra pocitana, que por sus formas, parecen grandes abanicos (de ahí el nombre de la zona).

Carolina Castro, coordinadora de Proyectos de la radio comunitaria, dio la bienvenida a los presentes y en su discurso explicó el motivo del encuentro. “Como ustedes saben, desde hace tiempo, en la radio, venimos abordando el tema de la crisis hídrica. Una problemática que nos preocupa y mucho a las sanjuaninas y sanjuaninos. Y como DIARIO HUARPE hizo un muy buen trabajo sobre el tema, nos pareció oportuno hacer el cierre del programa Punto de Cultura juntos a ellos”, contó Carolina.

“Creemos que la charla, con la proyección del documental, es fundamental para que todas y todos podamos interiorizarnos aún más sobre la temática. Por eso esta propuesta de juntar, hoy, los dos proyectos, en una noche cultural e informativa”, agregó.

El equipo de DIARIO HUARPE llevó al encuentro 200 revistas, que fueron repartidas entre los presentes por Belén de Los Ríos, del área de distribución del medio.

Luego, Alejandro Pellegrinuzzi, periodista del diario y coordinador del proyecto “Agua, guía para entender la Sequía”, explicó los contenidos del trabajo periodístico científico, que fue presentado oficialmente el 11 de octubre del 2022, y fue declarado de Interés Social, Cultural y Educativo por la Cámara de Diputados de la provincia, además de recibir el aval del Ministerio de Educación para que, tanto el material gráfico como audiovisual, puedan ser trabajados en todas las instituciones educativas.

“Para nosotros es un honor compartir este momento con nuestros colegas de Radio La Lechuza y, principalmente, con ustedes, los oyentes y vecinos del Abanico”, dijo Pellegrinuzzi. “Como humanidad, como adultos de este presente, creo que tenemos un gran desafío por delante, frente a las condiciones climáticas que se están presentando en el mundo. A nosotros no toca la sequía, a otros, otras consecuencias. Pero creo, y estoy convencido de que hay posibilidades de cambio. Siempre y cuando tomemos conciencia de lo que estamos haciendo mal, y que de esto no se sale solo, sino trabajando de forma colectiva”.

Tras la explicación sobre los contenidos que se pueden encontrar en la revista educativa, se proyectó el documental para reforzar los conceptos y luego, se abrió el debate entre los presentes.

“Para ser sincero, esto me llegó mucho”, dijo Lucio Castro, productor y vecino de la zona. “Será porque, quizás, estamos viviendo más profundamente la crisis y nos estamos dando cuenta que es complicado esto”. Luego agregó: “Yo creo que la crisis hídrica, si no la entendemos como tal, como una crisis, desde los sectores más grande hasta el pequeño productor, no la vamos a poder solucionar”.

Por su parte, Claudia Beatriz Fernández, otra vecina y miembro de la comunidad lechuza: “Yo pensaba que la crisis hídrica estaba muy relacionada con la minería y con la agricultura. Era mi idea. Pero bueno, ahora lo he visto como algo más global, más profundo y me he enterado de cosas que antes no sabía”.

Frases del encuentro

Miguel Ambas, La Lechuza.

“A mí me parece que el tema del agua en San Juan atraviesa a lo más profundo de la sociedad. Tal vez como ningún otro tema sintetiza la necesidad de una salida colectiva y una salida en donde, necesariamente, la sociedad discuta y logre consensos. El agua no es de uno u otro, es de quien la necesita y por eso necesitamos un estado que establezca reglas que permitan repartir el agua de la manera más racional, siempre pensando que hay otro que también la necesita y que tiene sed”.

Claudia Beatriz Fernández, vecina.

“El agua y el oxígeno son muy importante para la vida del mundo. Y por ahí no le damos la importancia y el cuidado que tiene. Aprendamos a valorar lo que tenemos”.

Carolina Castro Radio La Lechuza.

“La falta de agua a nosotros nos afectó un proyecto dentro de la organización que es el de producción agroecológica. Y desde luego todo esto lo vivo con angustia por los que vienen. Yo tengo sobrinos y a veces no quiero pensar en esos dolores que se pueden llegar a sentir en un futuro”.

Lucio Castro, vecino.

“Mi mensaje final sería... mucha conciencia y no abandonar las luchas. Creo que la salida siempre va a ser colectiva”.

Dato 1

Las Nochecitas Estrelladas, es un espacio cultural que propone actividades varias, como cine, música en vivo, ferias artesanales, entre otras actividades que surjan de la organización y la comunidad pocitana. Por lo general, se realizan los fines de semana y siempre en el verde patio de La Lechuza.

Dato 2

El programa Punto de Cultura, depende del Ministerio de Cultura de la Nación, el cual consiste en el apoyo por parte del ministerio a cientos de espacios culturales que se crean y desarrollan en el país, entendiendo a la cultura en un sentido amplio. Uno de esos puntos de cultura se bajó a través de la asociación civil El Retamo de la radio comunitaria, que incluyó a la crisis hídrica, como uno de los aspectos de la cultura sanjuanina.