Este jueves se conocerán oficialmente los datos del pronóstico hídrico, el secretario del Agua de San Juan, Ramiro Cascón, en diálogo con DIARIO HUARPE, adelantó que los valles donde debería haber nieve acumulada están totalmente descubiertos, por lo tanto, el panorama para esta próxima temporada es de otro año seco.

“Tal como lo venían mostrando las estaciones nivo-metereologicas en alta montaña, en algunos valles hay nieve acumulada, pero en otros no”, dijo el funcionario.

“El panorama es de otro año seco”, aseveró tajantemente el funcionario provincial.

Según las mediciones que se realizaron hace unos días en la cordillera sanjuanina, las dos cuencas tiene menos nieve que el año pasado, y la cuenca norte es la que se muestra peor. “El equipo de trabajo está trabajando a full en las computadoras, haciendo las modelaciones con la última información cargada del viaje”, explicó Cascón, y dijo que este jueves se harán públicos los datos.

Hoy, el equipo de la Secretaría del Agua, junto al gobernador Sergio Uñac y demás funcionarios, harán la tradicional bendición de las agua en el Dique José Ignacio de la Roza, acto en el cual también distinguirán a empleados del Departamento de Hidráulica. Y el jueves, se haría la presentación oficial del pronóstico hídrico 2023-2024, en la Sala de Irrigación de Hidráulica.

Sobre el video de la polémica

Hace unos días, el fotógrafo y cineasta de la provincia de San Juan Gustavo Huevo Muñoz Lorenzo, publicó en su cuenta de Instagram un video en el cual muestra una zona en la cordillera sanjuanina donde hay nieve acumulada y comenta: “Bueno, como pueden observar, hay manchones, pero también hay mucha nieve como se puede observar. Por eso las estaciones meteorológicas con que el gobierno mide la disponibilidad se ponen en el lugar más cómodo, donde llega la camioneta, al tipo o el piloto, y no es así. Hay que tener en cuenta que en la cordillera no en todos los lugares acumula lo mismo”…

Ante esto, Cascón dijo: “Lamentablemente, vamos a dar un pronóstico distinto a lo que muestra Muñoz”. Y luego agregó: “Dar un pronóstico para toda una cuenca, desde un valle que puede llegar a tener un poco de nieve y poner en duda la ubicación de las estaciones nivo-metereologicas, es de mala intención”.

El funcionario asegura que cada estación tiene una razón de ser, en función a la representatividad de ese valle en alguno de los afluentes del río San Juan o del río Jáchal.

“Cada uno representa una subcuenca, pero bueno, creo que tomarlo así a la ligera no tiene ningún sentido y no contribuye al debate o a un razonamiento de la situación en la que estamos. Además, la altura de nieve que muestra el video no sería la óptima para decir que vamos a estar sobrados de agua. En una ladera o en un valle se puede acumular nieve, pero eso no significa que vamos a tener agua de sobra”.

Por último, el funcionario expresó: “Nosotros no ocultamos nada. Cuál sería el sentido de ocultar el agua. Además, no se dan cuenta de que esos datos no se pueden ocultar, porque en algún momento, esa agua va a aparecer en algún dique, en algún lado. Es decir, no se puede ocultar algo que después va a escurrir. Creo que en esta situación de nerviosismo, de ansiedad y de algunos que quieren agitar por algún interés particular, se generan estas cosas”.

