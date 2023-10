Tal como lo viene haciendo desde octubre del año pasado, DIARIO HUARPE volvió a compartir una charla sobre la importancia del agua, el calentamiento global y su principal consecuencia en la provincia: la sequía. Esta vez, el encuentro fue con alumnas, alumnos y docentes de la escuela secundaria Juan Montovani, ubicada en el departamento Albardón.

“La primera vez que participé de la charla fue en el Liceo, escuela donde también doy clases y me encantó”, dijo Silvana Zamora, la profesora de Biología que inscribió a la escuela albardonera para la actividad educativa. “Creo que es un tema sumamente preocupante. Es un tema que tenemos que hablarlo en todos lados, y más en las escuelas con las nuevas generaciones, porque ellos son el futuro y son los que van a generar el cambio que el planeta necesita”, agregó.

El equipo de DIARIO HUARPE llevó a la escuela de Albardón 300 revistas, de las cuales más 50 se distribuyeron entre las alumnas y alumnos presentes en la charla, y el resto quedó a disposición de la biblioteca y el establecimiento educativo para que sean repartidas entre los otros estudiantes que asisten a la escuela. Y también, descargó el documental en una de las computadoras de la escuela para que este pueda proyectarse cuando los docentes y directivos lo crean conveniente.

Tras la explicación sobre los contenidos que pueden encontrar los estudiantes en la revista educativa, se proyectó el documental para reforzar los conceptos, y luego, se abrió el debate entre los presentes.

"Creo que los seres humanos somos muy egoístas, porque ensuciamos el lugar donde vivimos, malgastamos el agua y muchas otras cosas más que no deberíamos hacer", expresó Milagros Pontoriero, alumna de la escuela. "Y creo que ese mismo egoísmo, va a causar problemas para nosotros, para nuestro futuro, para nuestros hijos, para los animales, para todos”.

La explicación del contenido y las variables de trabajo que ofrece el material educativo, el cual fue desdoblado en dos soportes (gráfico y audiovisual), estuvo a cargo de Alejandro Pellegrinuzzi y de Gonzalo Medina, el primero, periodista del diario y coordinador del proyecto, y el segundo, realizador del documental.

“Me pareció muy interesante todo, porque uno aprende cómo funciona el ciclo del agua en nuestra provincia”, manifestó Joaquín Vargas, “y desde luego me preocupa, porque el agua es muy importante para la vida”, acotó.

Vale recordar que DIARIO HUARPE ya lleva distribuidas más de 17.000 revistas entre los estudiantes del nivel primario y secundario de San Juan.

Con las charlas, la revista y el documental, DIARIO HUARPE busca visibilizar la realidad en la que se encuentra la provincia y de paso, poner en discusión esta temática entre las nuevas generaciones, haciendo énfasis en la importancia que tiene el agua como recurso vital.

En este marco, hace unos días el Departamento de Hidráulica oficializó el pronóstico hídrico para la temporada 2023/ 2024 y dijo que “será otro año con poca agua”.

Según las modulaciones que se hicieron en relación con la nieve acumulada en cordillera, el río San Juan tendrá una media anual de escurrimiento de 732 hm³ y el río Jáchal de 116.33 hm³.

En comparación al año pasado, serían 260 hm³ menos de agua para el Río San Juan, y 88,89 hm³ menos para el Río Jáchal.

En este punto, es preciso subrayar que la media histórica promedio para el río San Juan es de 1.900 hm³ y para el Río Jáchal de 326 hm³. Es decir, escurrimientos promedios que están muy lejos de la realidad actual.

Lourdes Rubiño, alumna

"Me parece que todos los temas que hoy hemos hablado, no todos lo hablan. Como que la mayoría de la gente está preocupada por otros temas y del agua, el calentamiento global, el ambiente no le presta atención, cuando es tan importante para la vida, no?"