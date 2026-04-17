La concientización en las aulas será el eje de este viernes tras las amenazas

El Colegio Normal Sarmiento desarrolla este viernes una jornada escolar con normalidad, aunque atravesada por un fuerte trabajo de concientización, luego de la aparición de un mensaje intimidatorio que generó preocupación en la comunidad educativa.

La vicerrectora Celeste Maturano explicó que el hecho se originó a partir de una pintada en uno de los baños del establecimiento. “En la mañana de ayer nos llegó una notificación de los preceptores que habían encontrado un escrito en la pared del baño donde anunciaban que hoy iba a haber un tiroteo y que no viniesen”, relató.

Clases normales y abordaje en las aulas

A pesar del impacto inicial, la institución decidió sostener el dictado de clases y transformar la jornada en un espacio de reflexión con los estudiantes que asistieron. “Los profes tienen material para trabajar sobre esto y lo vamos a seguir trabajando durante la semana que viene”, señaló Maturano, al destacar que el eje está puesto en la concientización.

Las actividades se centran en el uso responsable de redes sociales y en la reflexión sobre el impacto de los mensajes violentos. “Principalmente sobre los mensajes que compartimos, que no estén cargados de odio”, explicó. El trabajo pedagógico cuenta además con el acompañamiento de gabinetes interdisciplinarios, que elaboraron contenidos específicos para abordar la temática.

Baja asistencia y contención

La circulación de la imagen del mensaje generó inquietud entre las familias, lo que se reflejó en una asistencia reducida. “La asistencia ha sido mínima; nuestros alumnos, del 5% habrá venido a la escuela”, indicó la vicerrectora.

En algunos casos, padres que llevaron a sus hijos optaron por retirarlos ante la baja concurrencia. Desde la institución aclararon que estos retiros se realizan únicamente con autorización de las familias.

Presencia preventiva y trabajo conjunto

Durante la jornada, el establecimiento cuenta con presencia policial preventiva como parte del operativo dispuesto a nivel provincial. “Tenemos compañía de la policía, nos están acompañando, van a estar toda la jornada”, confirmó Maturano.

La escuela trabajó desde el primer momento con autoridades del Ministerio de Educación y fuerzas de seguridad para dar respuesta a la situación. “Nos comunicamos inmediatamente con nuestras autoridades ministeriales y policiales”, señaló.

El rol de las familias

En paralelo, la institución hizo un llamado a las familias para acompañar el proceso desde el hogar, especialmente en el control del uso de redes sociales y el seguimiento de los contenidos que circulan entre los estudiantes.

“Hemos pedido la colaboración de los padres, que controlen lo que comparten sus hijos, los mensajes que escriben y lo que traen en la mochila”, afirmó.

Maturano remarcó que este acompañamiento es clave: “Las redes sociales es cuestión de la familia porque ellos son los adultos responsables”.

Un abordaje centrado en la prevención

El caso se inscribe en un contexto más amplio de situaciones similares en otras escuelas, lo que refuerza la necesidad de un abordaje educativo sostenido.

En el Normal Sarmiento, la respuesta combina continuidad de las clases, contención institucional y espacios de reflexión, con el objetivo de transformar un hecho de preocupación en una instancia de aprendizaje y prevención.