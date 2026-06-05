Una situación llamativa se registró durante la tarde de este miércoles en inmediaciones del Centro Cívico, cuando un hombre reconoció en la vía pública la bicicleta que le habían robado meses atrás y logró que la Policía interviniera para recuperar el rodado.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Unidad Operativa Centro Cívico, quienes realizaban recorridas preventivas a pie por el exterior del complejo gubernamental. Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 17.55 horas fueron abordados por un ciudadano identificado como Abel Peña.

El hombre manifestó que momentos antes había observado una bicicleta apoyada sobre la vereda oeste de calle Las Heras, pocos metros al norte de la intersección con avenida Ignacio de la Rosa. De inmediato aseguró que se trataba del mismo rodado que le habían sustraído de su domicilio el pasado 23 de febrero de 2026.

Para respaldar sus dichos, Peña exhibió ante los uniformados la documentación correspondiente, entre ella la denuncia radicada en la Comisaría 13ª y el certificado de compra de la bicicleta, elementos que acreditaban la propiedad del vehículo.

Mientras los efectivos verificaban la información, se presentó en el lugar otro hombre identificado como Darío Ismael Solazzo, quien aseguró ser el poseedor de la bicicleta. Según relató, había adquirido el rodado a través de la plataforma Facebook Marketplace mediante una operación entre particulares.

No obstante, al momento de ser entrevistado por los policías, Solazzo no pudo presentar documentación que acreditara la propiedad ni tampoco un boleto de compraventa que respaldara la transacción realizada.

Frente a esta situación, los uniformados se comunicaron con la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Contra la Propiedad. Tras interiorizarse sobre lo sucedido, el fiscal de turno, Julio Mutt, dispuso el inicio de un legajo investigativo que quedó a cargo de la Comisaría 4ª.

Además, ordenó que ambas partes presentaran la documentación correspondiente para determinar fehacientemente la titularidad del rodado y esclarecer las circunstancias en las que la bicicleta pasó de manos tras el robo denunciado.

Por disposición judicial, la bicicleta quedó secuestrada y a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación. En tanto, Solazzo quedó vinculado al legajo como parte de las actuaciones preliminares, sin que se informaran medidas restrictivas en su contra.

Ahora será la investigación la que deberá establecer el recorrido que tuvo el rodado desde el momento de su sustracción hasta su aparición frente al Centro Cívico, así como también determinar si existieron terceros involucrados en la comercialización del bien denunciado como robado.