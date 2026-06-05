Por qué hay policías en la casa del Indio Solari tras su muerte

El fallecimiento de Carlos Alberto Solari generó sorpresa este viernes 5 de junio debido a que no se registraban señales recientes de un desmejora en su cuadro de Parkinson, una enfermedad con la que convivía hace años. El cuerpo del músico de 71 años fue descubierto en su propiedad de Parque Leloir por una empleada encargada de su asistencia, lo que motivó el inicio de actuaciones judiciales y el despliegue de efectivos en el inmueble bajo los protocolos habituales de seguridad.

Los datos preliminares recolectados por las autoridades judiciales fueron difundidos por el periodista Mauro Szeta en el programa radial La mañana de Lape. El comunicador detalló las precisiones del acta inicial, la cual consigna: "El documento dice que en el día de la fecha, siendo las 8,30 de la mañana, fue hallado sin vida en su domicilio Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como el Indio Solari". El procedimiento se activó luego de que el personal médico constatara el fallecimiento tras recibir la alerta médica desde la vivienda.

La reconstrucción de los hechos señala la ubicación específica donde se produjo el hallazgo y el horario del arribo del personal de asistencia. Según el informe oficial presentado en la transmisión: "Fue hallado en circunstancias en las que estaba en una cercanía de la pileta, interviniendo el servicio de emergencias de medicina privada ante el llamado de una cuidadora que arribó al lugar a las 8 de la mañana para iniciar su actividad".

La investigación penal quedó a cargo de las dependencias jurisdiccionales correspondientes al partido de Ituzaingó para coordinar las labores de los especialistas en el lugar de los hechos. Al respecto, el escrito judicial señala: "Se puso en conocimiento a la Fiscalía descentralizada N° 2 descentralizada en el partido de Ituzaingó y tomó intervención el Dr. Lucio Ezequiel Rivero, fiscal en turno quien convocó a los peritos fiscales de la policía de la provincia a fin de determinar lo ocurrido".

El funcionario a cargo de la fiscalía ordenó la realización de un estudio forense para disipar las dudas sobre el deceso, mientras las fuerzas de seguridad custodian el perímetro de la casa. Szeta manifestó que el fiscal dispuso la autopsia médico legal "con el objetivo de establecer causas de muerte" y que, simultáneamente, "se continúa el trabajo en el lugar sin tener datos para informar".