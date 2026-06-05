La recordada frase del Indio Solari sobre la muerte que emociona tras su partida

El fallecimiento del Indio Solari a los 77 años transformó el panorama de la música local, movilizando a millones de seguidores que convirtieron sus composiciones en un reflejo de la realidad durante décadas.

En el marco de las demostraciones de afecto y las repercusiones inmediatas por su partida, cobró una notable relevancia un fragmento de la entrevista que el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota concedió en diciembre de 2023 al periodista Julio Leiva en el ciclo Caja Negra.

En aquel diálogo, el artista abordó de manera directa su mirada sobre la vejez y el destino final de la existencia. Al ser consultado sobre el tema, el músico manifestó que "No me pregunto nada, no tengo ganas de preguntarme nada. Yo sé lo que tengo que saber para estar vivo".

La declaración cobró una dimensión diferente para su público en la actualidad, especialmente al unirse con otro de sus pensamientos célebres que rememoraron los usuarios en las plataformas digitales, donde expresó que "Alguna vez dije que me gustaría que la muerte me encuentre vivo".

Mientras estos conceptos circulan masivamente en la red como una modalidad de homenaje virtual, diversos grupos de seguidores organizaron una convocatoria presencial para despedir al referente cultural. El encuentro, denominado por los propios asistentes como una última Misa Ricotera, se programó para este viernes 5 de junio desde las 18 horas en la Plaza de Mayo, un espacio que se prevé albergará banderas y cánticos en su memoria.