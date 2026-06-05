Scaloni define el equipo y analiza los lesionados antes del Mundial

La Selección Argentina se traslada este viernes desde Kansas hacia Texas para disputar el sábado el encuentro amistoso frente a Honduras. La atención de la jornada se centra en la conferencia de prensa que brindará Lionel Scaloni, la primera desde el arribo de la delegación a Estados Unidos, a 11 días del estreno oficial en la Copa del Mundo ante Argelia. El director técnico abordará las principales inquietudes del entorno del seleccionado, centradas en la condición física de los futbolistas con molestias, la conformación de la alineación para el sábado y la factibilidad de realizar modificaciones en la nómina mundialista.

La mayor preocupación radica en la situación de los jugadores que realizan tareas diferenciadas por prescripción del cuerpo médico. Julián Álvarez no participó de los trabajos de campo el miércoles debido a una inflamación en el tobillo donde arrastra un esguince, manifestada tras formar parte del ensayo formal un día después de recibir el alta médica. Pese a esto, las previsiones indican que el delantero formará parte del torneo sin inconvenientes.

Por su parte, la Asociación del Fútbol Argentino comunicó que Nicolás Paz, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Leandro Paredes y Lionel Messi muestran una evolución favorable dentro de los plazos estipulados para sus respectivas dolencias. En una condición similar se encuentra Emiliano Martínez, quien mantiene su mano derecha inmovilizada por una fractura en el dedo anular sufrida semanas atrás, con expectativas de estar disponible para el debut.

La conferencia del entrenador también genera expectativa respecto a posibles cambios de último momento en la lista de convocados, un escenario con antecedentes en la previa de la edición de Qatar. Ante esto, Scaloni implementó una medida de precaución al avisar a cuatro futbolistas que permanezcan en alerta ante una eventual necesidad de recambio por cuestiones de fuerza mayor: Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo, Máximo Perrone y Emiliano Buendía. Aunque el panorama actual no presenta modificaciones inminentes, la comparecencia del técnico aportará precisiones sobre la evolución de cada integrante del plantel que entrena bajo cargas controladas.