El reencuentro familiar en Argentina sumó un nuevo capítulo judicial que modifica las condiciones de la estadía de las menores con el futbolista. A través de un documento oficial del Juzgado Civil número 106, que fue difundido en redes sociales por Angie Balbiani, se conocieron los requisitos legales para que el deportista comparta más de 3 semanas con Francesca e Isabella durante su permanencia en el país.

La resolución del tribunal determina que las niñas estarán con su padre desde el 6 de junio a las 14 horas hasta el 29 de junio a las 17 horas, un lapso que había generado debate entre las partes en audiencias previas. La principal novedad radica en la imposición de una caución real de 8 millones de pesos que el jugador debe depositar en una cuenta bancaria oficial. Esta medida económica se estableció para asegurar el cumplimiento de las pautas judiciales y el entorno de la madre de las niñas ya había requerido previamente una garantía para evitar que faltaran al colegio.

El fallo especifica que el dinero depositado se ejecutará si se produce una infracción a las reglas acordadas para este receso. El protocolo logístico indica que el retiro y la devolución de las menores ocurrirá en el barrio donde Wanda Nara posee su propiedad de fin de semana, buscando evitar cruces conflictivos. Las representantes legales pautaron además que las niñas viajen acompañadas por sus 5 mascotas. Por otra parte, el futbolista tiene la obligación de asegurar la asistencia de sus hijas a las terapias y los turnos médicos u odontológicos programados con anterioridad, al tiempo que debe facilitar el contacto diario con la madre sin generar interferencias en la comunicación.