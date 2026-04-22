La construcción en San Juan atraviesa uno de sus momentos más críticos, con una ocupación que se sitúa apenas en el 60% de sus picos históricos. Según datos de la Cámara Empresarial de la Construcción y la Uocra, la provincia pasó de tener 11.000 obreros registrados a contar actualmente con unos 7.500, lo que refleja una pérdida masiva de puestos de trabajo en proyectos estratégicos. Ante este panorama, los referentes del sector confían en que la gestión provincial y el inminente "boom" minero funcionen como los pilares necesarios para revertir la desocupación, que hoy afecta a unos 3.000 trabajadores en la provincia.

Caída de la actividad según Uocra y Cámara

Desde el gremio, el secretario adjunto de la Uocra, Alberto Tovares, detalló a DIARIO HUARPE que el "parate" es generalizado y afecta tanto a la obra pública como a la privada. "Vienen por ahí y me dicen 'Tovares, ni una changa sale'. El problema es que aquel trabajador que iba a hacer un trabajo de pintura o una ampliación en casas de familia era trabajo pero ni eso. Es un parate impresionante", lamentó el dirigente. Esta situación ha empujado a muchos obreros a volver a la informalidad o a buscar sustento en tareas rurales como la cosecha de uva o aceituna.

Por su parte, Enrique Velasco, presidente de la Cámara Empresarial de la Construcción, señaló que la actividad se encuentra actualmente un 22% por debajo de los niveles de fines de 2023. El empresario destacó el esfuerzo de las firmas locales para sostener a sus empleados: "Despedir de esa gente para nosotros es muy duro. La mayoría de las empresas han mantenido algún plantel, aunque sea mínimo, para fin de no dejar en la calle a esas personas. Llegando a sacrificar su propio patrimonio en función de eso".

Resolución y estado de las obras clave

La pérdida de empleos se explica en gran medida por la finalización o el freno de obras de gran envergadura. El parque solar San Juan Sur, en Sarmiento, terminó su etapa de construcción en marzo, lo que significó la desaparición de casi 400 puestos de trabajo. En cuanto a la Ruta 40 Sur, la situación muestra una reactivación moderada. De los 150 obreros cesantes, alrededor de 50 ya han sido reincorporados. En este sentido, la gestión del Marcelo Orrego aparece como la llave para tratar de destrabar estos frenos.

La falta de fondos nacionales y el auxilio provincial

El sector coincide en que el principal escollo es la postura del Gobierno nacional. "De la Nación no ha llegado más dinero, las proyecciones no son muy optimistas por el tema de cómo se está desarrollando la economía", explicó Velasco, agregando que el apoyo federal se ve difícil debido al concepto oficial de no financiar obra pública y la caída en la recaudación.

Ante este vacío, el Gobierno provincial ha ido reactivando la actividad en la medida en que sus propios fondos lo permiten. Tovares valoró este esfuerzo, señalando que incluso las pequeñas obras municipales son vitales: "Creo que el hecho que en obras que implemente intendentes de la provincia en donde tomen 5, 10 o 15 compañeros suman".

La esperanza puesta en la minería y provincia

Pese al presente sombrío, el sector empresarial mantiene su "optimismo por naturaleza" y deposita todas sus expectativas en el desarrollo minero. Velasco enfatizó que este rubro es la salida más viable a corto y mediano plazo: "Esperamos que con la minería realmente se produzca esto (el repunte), es lo que se vislumbra como alguna oportunidad".

Proyectos vinculados al RIGI como Los Azules, Gualcamayo, Josemaría y Filo del Sol son vistos como el motor que podría absorber la mano de obra hoy desocupada. A esto se suman proyectos solares en el horizonte como Hunuc I, que promete 300 puestos de trabajo, y el parque Tocota, aunque este último se proyecta recién para 2027.

Tambien se encuentran como salvavidas inmediato los proyectos provinciales como el Plan de Pavimentos Urbanos, que prevé la construcción de más de 100 kilómetros de calzadas en distintos departamentos de la provincia. A esto se suma la ampliación del Hospital Rawson, con 76 nuevos consultorios y una inversión estimada en $12.500 millones. Además de proyectos como la nueva Terminal de Ómnibus (que duplicará su capacidad con un edificio de 14.000 m²) y el Plan de Viviendas 2026, entre otras iniciativas.