La emoción del Mundial volverá a sentirse este domingo en San Juan. En el marco de la Caravana del Mundial organizada por Grupo Huarpe, que se desarrollará todos los domingos de 16:00 a 19:00 horas, desde el 24 de mayo hasta el 7 de junio en el Parque de Mayo y el Teatro del Bicentenario, mezcla fútbol, inclusión y entretenimiento, los asistentes tendrán la posibilidad de vivir una experiencia única: levantar una réplica oficial de la Copa del Mundo que alzó la Selección Argentina en Qatar 2022.

La iniciativa estará a cargo de Nicolás Lupari, quien se sumó a la propuesta solidaria llevando “La Copa en tus manos”, una acción pensada para que chicos y grandes puedan sentir el peso real del trofeo más deseado del fútbol mundial. “La idea es que la gente venga y viva la experiencia de levantarla, de sentir el peso real y el tamaño real, lo que sintieron los campeones del mundo allá en Qatar”, contó Lupari durante la presentación de la actividad a DIARIO HUARPE.

Nicolás Lupari, creador del proyecto.

La réplica mide 36 centímetros y pesa alrededor de 6,175 kilos, exactamente igual que la original. Según explicó su dueño, fue fabricada fuera del país y llegó a San Juan después de varios meses de espera y serña estrenada por primera vez en la caravana mundialiasta. “La mandé a hacer afuera. Fue un proceso largo y con mucha ansiedad hasta que llegó”, recordó.

La propuesta apunta especialmente a los más chicos, que podrán fotografiarse y grabar videos junto a la copa. Para Lupari, el objetivo es que los niños vuelvan a conectarse con uno de los momentos más recordados del deporte argentino: Lionel Messi levantando el trofeo en Qatar. “Creo que es una experiencia única e inolvidable. Queremos que se lleven un recuerdo y que puedan alentar a la Selección”, expresó.

La Copa del Mundo tiene el tamaño y el peso de la original.

Además del costado futbolero, la actividad tendrá un fuerte componente solidario. La Caravana del Mundial busca reunir alimentos no perecederos y útiles escolares para colaborar con escuelas de Valle Fértil. “Yo ya soy voluntario de FundaME y entiendo lo que significa una acción solidaria. Por eso quise sumarme para generar este movimiento y que la ayuda llegue a mucha gente”, señaló.

El proyecto también continuará después de la caravana. Lupari adelantó que próximamente llevará la copa al área de pediatría del Hospital Rawson para que los niños internados puedan conocerla. Más adelante, incluso, planea recorrer distintas escuelas de San Juan.

La invitación para este domingo será simple: acercarse con la camiseta argentina, una donación solidaria y las ganas de volver a sentirse campeones del mundo por un rato.

La movida que invita a vivir el Mundial

La presencia de la réplica oficial de la Copa del Mundo será una de las grandes atracciones de la Caravana del Mundial organizada por Grupo Huarpe. A través de la propuesta “La Copa en tus manos”, chicos y grandes podrán levantar el trofeo, sentir su peso real y revivir la histórica consagración de la Selección Argentina en Qatar 2022.

Nicolás Lupari invitó a toda la comunidad a participar de esta experiencia gratuita que combinará pasión futbolera y solidaridad. “Queremos que la gente venga, disfrute y se lleve un recuerdo inolvidable junto a la copa”, expresó.

Proyecto.

La actividad se desarrollará este domingo en las inmediaciones del Parque de Mayo, donde también se recibirán alimentos no perecederos y útiles escolares para colaborar con escuelas y familias de Valle Fértil. Además, desde la organización convocaron a los asistentes a acercarse con camisetas argentinas, banderas y ganas de acompañar a la Selección en la previa del Mundial 2026.