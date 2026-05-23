El Gobierno nacional oficializó esta semana una medida estratégica para la industria automotriz: la eliminación total de los derechos de exportación para vehículos. A través de un esquema de desgravación gradual, la administración de Javier Milei busca potenciar la competitividad de las terminales instaladas en el país, consolidando a la Argentina como un polo exportador de referencia en la región.

Actualmente, el sector automotor tributa un 4,5% en concepto de retenciones. Según el cronograma dispuesto, el proceso de eliminación comenzará en julio de este año con una baja progresiva del 0,375% mensual, marcando un camino de previsibilidad que culminará en junio de 2027, momento en el cual el gravamen llegará al 0%.

Impacto industrial y regional

La medida representa un respaldo directo para las provincias con mayor concentración de la industria automotriz: Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Estas regiones, que albergan a la mayoría de las terminales y a un entramado robusto de autopartistas, ven en este plan la oportunidad de planificar inversiones a largo plazo con reglas de juego claras.

Desde ADEFA, la entidad que agrupa a las fábricas de automotores, su titular Rodrigo Pérez Graziano valoró el anuncio, destacando que "la certidumbre es clave para nuevas inversiones". No obstante, desde el sector aprovecharon para insistir en la necesidad de que la Nación complemente este alivio fiscal con políticas locales, como la eliminación de impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y tasas municipales.

La voz de las automotrices

Por su parte, Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina, celebró la determinación oficial. El ejecutivo subrayó que esta política es fundamental para fortalecer el rol de la Argentina como hub exportador, especialmente para el mercado de vehículos comerciales y pickups, teniendo en cuenta que una parte mayoritaria de la producción local tiene como destino final más de 20 mercados en América Latina.

A pesar de la relevancia del anuncio, desde las terminales aclararon que la eliminación de los derechos de exportación no tendrá un impacto directo en los precios finales de los vehículos para los consumidores locales, centrando los beneficios exclusivamente en la capacidad exportadora y la competitividad internacional de la industria nacional.