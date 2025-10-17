Publicidad
Publicidad

Política > Transparencia Judicial

Demoran en brindar información de los postulados para juez de Cámara Civil

A un mes de la inédita publicación de los CV para Fiscal General de la Corte, el Consejo de la Magistratura dilata la entrega de la misma información para los 42 postulantes a juez de Cámara en el fuero civil, solicitada nuevamente por DIARIO HUARPE.

Por Germán González

Hace 5 horas
El Consejo de la Magistratura está compuesto por el cortista Juan José Victoria, la ministra de Gobierno Laura Palma y la diputada Fernanda Paredes (a su izquierda) y los abogados Raúl Acosta y Valeria Torres por el Foro (a su derecha). Foto gentileza. 

El Consejo de la Magistratura de San Juan se encuentra ante la expectativa de mantener el nivel de transparencia institucional alcanzado recientemente, mientras se observa una demora en la entrega de información clave solicitada por DIARIO HUARPE.

La solicitud actual, presentada el 8 de octubre de 2025 ante el Señor Presidente del Consejo de la Magistratura, Juan José Víctoria, busca acceder a los curriculum vitae de los postulantes al cargo de Juez de Cámara en el fuero civil.

Publicidad

El objetivo de solicitar y publicar esta información es claro: garantizar el derecho de la ciudadanía a estar informada, promover la transparencia institucional y asegurar una participación democrática en los asuntos públicos. La solicitud se fundamenta legalmente en el artículo 43 de la Constitución Nacional (interpretado como base del derecho de acceso a la información pública) y en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, normativa que obliga a los organismos públicos, incluido el Poder Judicial, a facilitar el acceso a la información completa, oportuna y veraz.

El precedente histórico que marca el contraste

La falta de una respuesta tan inmediata para el concurso de juez de Cámara Civil contrasta fuertemente con la celeridad y la apertura que demostró el Consejo de la Magistratura apenas un mes antes.

Publicidad

San Juan fue testigo de un "avance significativo en materia de transparencia" cuando, por primera vez, se dieron a conocer públicamente los perfiles de los aspirantes a un cargo clave: el de Fiscal General de la Corte. Esta apertura histórica también se produjo tras una solicitud formal presentada por DIARIO HUARPE el 2 de septiembre de 2025.

La respuesta para el cargo de Fiscal General de la Corte fue rápida y favorable, llegando el 8 de septiembre de 2025. En ese momento, el Consejo informó que los perfiles de los 35 postulantes para el cargo vacante, tras el fallecimiento del doctor Eduardo Quattropani, se encontraban disponibles en su página web oficial para consulta pública. Este hecho marcó un "precedente crucial en San Juan".

Publicidad

Los 42 aspirantes a juez de Cámara Civil

Para el cargo hay 42 inscriptos en el listado confeccionado al 22 de septiembre de 2025. La nómina de inscriptos está compuesta, por orden de inscripción, por:

  1. • María Noel Rossomando
  2. • Marcela Fabiana Olmos
  3. • Daniela Agustina Espin Rodriguez
  4. • Roberto Pablo Farina
  5. • Juan Carlos Pandiella
  6. • Ana Maria Basualdo Perez
  7. • Pablo Nicolas Oritja
  8. • Carlos Eduardo Matus Ahumada
  9. • Héctor Rafael Rollán
  10. • Mariana Bastias Posatini
  11. • Luis Cesar Arancibia
  12. • Patricia Ximena Soberbio
  13. • María Cristina De Los Rios Piola
  14. • Esteban Sebastian De La Torre
  15. • Alejandro Daniel Lanciani Brisson
  16. • Oscar Andres Bernard
  17. • Humberto Joel Conti Picco
  18. • Rodolfo Andres Lopez Malberti
  19. • Eduardo Daniel Riveros
  20. • Ramiro Martin Sanchez Mestre
  21. • Leonardo Javier Andrada Doblas
  22. • Pablo Daniel Puleri
  23. • Javier Eduardo Aguiar Pacheco
  24. • Walter Ramon Otiñano
  25. • María Victoria Cabral
  26. • Marianela Lopez
  27. • Nelson Edgardo López
  28. • Marcelo Luis Saffe Spesia
  29. • Francisco Jose Antonio Costantini
  30. • Maria Soledad Medina
  31. • María Romina Sala Sarmiento
  32. • María Fernanda Caldentey Moya
  33. • Carlos Alfredo Abel Toro
  34. • Washington Horacio Rodriguez Rosas
  35. • Myrian Olguin
  36. • Adriana Verónica Tettamanti
  37. • Roberto Carlos Olivera
  38. • Gustavo Mario Gonzalez Chaul
  39. • Ruth Gabriela Ramos Rojas
  40. • Veronica Ines Balmaceda Yapur
  41. • Ruben Eduardo Lloveras
  42. • Guillermo Pablo De Sanctis Conca

El Consejo de la Magistratura, que está presidido por el ministro de la Corte Juan José Victoria e integrado por la ministra de Gobierno Laura Palma; la diputada justicialista Fernanda Peredes y los abogados del Foro Raúl Acosta y Valeria Torres, debe ahora definir si esta nueva solicitud sigue el camino de la apertura institucional del precedente de la Fiscalía General, o si las demoras pondrán en duda la continuidad de esta política de acceso a la información pública.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS