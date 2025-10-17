El “Ciclo Tortugas” llega a su primer aniversario y lo celebrará con un festival en el Chalet Cantoni Casa Cultural, un espacio que se ha convertido en punto de encuentro para artistas y público. La cita será este sábado 18 de octubre, de 19 a 22:30, con una programación que reunirá a músicos locales, nuevas bandas, un fogón colectivo y un micrófono abierto.

El evento, que nació como un ciclo itinerante de música acústica, fue pensado como un espacio de conexión entre artistas de distintos géneros. Su creador, Rodrigo Espínola, explicó a DIARIO HUARPE que la propuesta busca “crear comunidad entre músicos y abrir el espacio a otras disciplinas”. En sus palabras, “el Ciclo de Tortugas es un evento o un encuentro. Más allá de ser un espectáculo para el público, es un lugar donde los artistas de distintos palos pueden conocerse, compartir lo que hacen y que surjan nuevas cosas desde ahí”.

Espínola contó que, con el paso del tiempo, el ciclo fue creciendo y tomando forma como un espacio de referencia dentro de la escena independiente sanjuanina. “Esta fecha es especial porque es un festival. El ciclo en sí no es una banda en vivo o un show cualquiera. Siempre fue algo íntimo, itinerante, que recorría distintos departamentos. Pero ahora queríamos festejarlo a lo grande, con las bandas que vienen acompañándolo desde el principio”, comentó.

En esta edición, el escenario del Chalet recibirá a tres propuestas que reflejan la diversidad que caracteriza al ciclo. “Desde Otro Sitio” presentará su fusión de rock, reggae, ska y cumbia; “Tacuarembó” llevará el ritmo del candombe uruguayo y las tradiciones afroamericanas; y “Durazno Trío”, banda sanjuanina formada en 2016, desplegará su sonido indie rock con tintes punk y pop.

Además, como es tradición, el festival mantendrá la dinámica del micrófono abierto y del fogón, donde los músicos podrán subir al escenario a interpretar canciones junto al público. “Eso es algo que no queremos perder —explicó Espínola—. El fogón y el open mic hacen que cualquiera que quiera participar pueda hacerlo. Es una forma de mantener el espíritu del ciclo, de encuentro y de espontaneidad”.

Sobre la escena local, el músico destacó el crecimiento y la variedad de proyectos que surgieron en los últimos años. “Me encontré con muchos más cantautores, con pibes que se animan a salir solos, a tocar acústico, a mostrar sus canciones. Eso está buenísimo, porque hace que la escena crezca. Somos los mismos músicos los que después nos convertimos en público”, señaló.

También reflexionó sobre el vínculo con el público sanjuanino: “Creo que falta un poco de comunicación. Hay mucha gente que no sabe que estas cosas existen. Pero cuando van, se sorprenden. Nos pasa mucho que después dicen: ‘Qué bueno está esto’. Y ahí entienden que hay música, arte y comunidad para compartir”.

Por último, Espínola dejó una invitación abierta para este sábado: “Vayan a chusmear, como cuando uno mira al fondo del vecino. Capaz que les gusta, capaz que no, pero pruébenlo. Siempre digo que para conocer y hacer hay que salir. Si salís, vas a encontrar gente, vas a conectar y capaz que algo nuevo surge desde ahí”.

El Festival Ciclo Tortugas se realizará este sábado 18 de octubre, de 19 a 22:30, en el Chalet Cantoni Casa Cultural. Habrá música en vivo, fogón, open mic y food trucks. Las entradas anticipadas pueden adquirirse en avantti.io/events/festival-ciclo-de-tortugas