San Juan dio un paso histórico en salud con la disponibilidad del aceite de cannabis medicinal producido por la empresa pública CanMe San Juan Sociedad del Estado. El producto, autorizado por la Resolución N.º 4971-MS-2025 del Ministerio de Salud, se venderá bajo prescripción médica y estará disponible en farmacias del Gran San Juan, es decir, en los departamentos de Capital, Rivadavia, Chimbas, Rawson y Santa Lucía.

El presidente de CanMe, Gonzalo Campos, explicó en diálogo con DIARIO HUARPE: “Nuestro objetivo es que los pacientes sanjuaninos puedan conseguir el aceite de manera segura y a un precio accesible, sin barreras económicas”.

Gonzalo Campos es el presidente de CanMe San Juan. Foto: archivo DIARIO HUARPE

El aceite CanMe Cannabidiol CBD 10% solución oral se podrá adquirir exclusivamente con receta médica en farmacias privadas y públicas de la provincia. La empresa ya firmó convenios con propietarios de farmacias y con el Colegio Farmacéutico para garantizar la distribución en toda la red.

Campos detalló: “Empezaremos en el Gran San Juan y luego buscaremos llevar el producto a los lugares más alejados de la provincia, asegurando que todos los pacientes puedan acceder a él”. Además, confirmó que habrá indicaciones para uso veterinario, permitiendo que el aceite también pueda ser prescripto por médicos veterinarios.

Precio competitivo

Uno de los elementos más destacados de este lanzamiento es el precio del producto. CanMe aplicará una estrategia comercial que coloca el aceite entre un 10% y un 12% más barato que la competencia. Al momento del anuncio, los productos similares en el mercado tenían un valor aproximado de $25.000 a $26.000 por frasco. Con la reducción de CanMe, se espera que el precio final sea cercano a los $22.000 .

Gonzalo Campos subrayó: “Queremos que el tratamiento sea económicamente viable para todos los pacientes. Este precio competitivo es fundamental para garantizar acceso real y sostenido”.

La venta bajo receta médica asegura control sanitario, trazabilidad y seguridad del producto. Para los pacientes humanos, esto significa un acceso directo y regulado a un medicamento de calidad. Para los animales, médicos veterinarios podrán recetar el aceite cuando sea necesario, abriendo un nuevo campo de uso responsable del CBD en la provincia.

Próximos pasos

Tras la fase inicial en farmacias del Gran San Juan, CanMe planea expandir la distribución a otros departamentos de la provincia. “El objetivo es evaluar la demanda y asegurar que ningún paciente quede sin acceso al tratamiento”, indicó Campos. Con este lanzamiento, San Juan se convierte en referente nacional en producción pública de cannabis medicinal, garantizando que un producto seguro y de calidad llegue al paciente con precio competitivo y distribución controlada.