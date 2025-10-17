El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este viernes 17 de octubre de 2025 en la provincia de San Juan un día caracterizado por condiciones inestables, con vientos de notable intensidad y probabilidad de precipitaciones durante la noche.

Durante la jornada del viernes, se espera un cielo mayormente nublado por la mañana que se tornará parcialmente nublado hacia la tarde. Las temperaturas se mantendrán templadas, con una máxima de 25°C y una mínima de 18°C. El viento será el fenómeno más significativo, soplando de manera sostenida del sector sur rotando al sureste, con velocidades entre 23 y 31 km/h durante todo el día. Se prevén ráfagas muy fuertes que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h. La probabilidad de lluvia será baja durante el día, con un rango del 0% al 10%. Sin embargo, para el período nocturno, el cielo presentará chaparrones, incrementándose la probabilidad de precipitación a un 40%.

Para el sábado 18 de octubre, se anuncia una mejora en las condiciones climáticas. La madrugada y la mañana comenzarán con cielo parcialmente nublado, evolucionando a mayormente nublado durante la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia será prácticamente nula a lo largo de todo el día. La temperatura marcará un ascenso, con una mínima de 12°C en la madrugada y una máxima de 28°C durante la tarde. El viento mantendrá intensidad, con vientos sostenidos entre 23 y 31 km/h en la madrugada, tarde y noche, disminuyendo levemente a 13-22 km/h en la mañana. La dirección predominante cambiará del sureste al norte a partir de la tarde.