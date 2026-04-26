Un ciclista sufrió un grave accidente en el límite entre San Juan y Mendoza

La tarde del sábado se transformó en un escenario de tensión extrema sobre la Ruta 149, justo en el límite que une a San Juan con Mendoza. En ese punto geográfico de difícil acceso, un motociclista de 33 años protagonizó un siniestro vial que obligó a desplegar un complejo operativo de emergencia.

Al arribar al lugar de los hechos en plena siesta, los efectivos policiales y el personal sanitario se encontraron con un panorama preocupante, ya que el hombre estaba inconsciente y presentaba fracturas expuestas tanto en su brazo izquierdo como en su pierna derecha.

Dada la geografía accidentada de la alta montaña y la distancia crítica hacia los centros de salud, los rescatistas descartaron el traslado terrestre para ganar minutos vitales. Fue así como se activó el protocolo de emergencia aérea mediante el helicóptero Halcón II perteneciente a la provincia de Mendoza.

El trabajo coordinado entre los profesionales de la salud y los policías permitió estabilizar al herido antes de subirlo a la aeronave, una decisión que resultó determinante para su supervivencia debido a la lejanía del terreno respecto a los polos urbanos.

Tras el exitoso despegue y vuelo desde el sitio del accidente, el paciente fue ingresado en el Hospital Central de la capital mendocina. Actualmente, el joven permanece internado bajo observación médica mientras los especialistas tratan las graves lesiones sufridas en este dramático episodio cordillerano.