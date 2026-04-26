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Bomberos controlaron un incendio en Rawson y evitaron una tragedia
POR REDACCIÓN
La tarde de este domingo 25 de abril se vio alterada en Rawson por un foco ígneo que demandó un esfuerzo coordinado. Alrededor de las 17:01, un llamado de emergencia puso en alerta a las autoridades sobre un incendio que se gestaba en el callejón Recabarren, donde las pasturas altas y un cañaveral amenazaban con descontrolarse.
Al llegar al sitio, los efectivos confirmaron la gravedad del cuadro y comenzaron de inmediato con las maniobras de sofocación. El equipo estuvo integrado por el Móvil 3, bajo la conducción de Sonia Venegas, junto a Luciano Vera y el aspirante Rodrigo Carrizo. También se sumaron a las tareas de apoyo Alfredo Cortez y la aspirante Milagros Sánchez.
El trabajo fue intenso y se centró no solo en apagar las llamas visibles, sino también en realizar un enfriamiento profundo del terreno para garantizar la seguridad del perímetro. La intervención se dio por finalizada a las 18:33, tras constatar que no hubo daños mayores ni heridos.