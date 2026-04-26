La tarde de este domingo 25 de abril se vio alterada en Rawson por un foco ígneo que demandó un esfuerzo coordinado. Alrededor de las 17:01, un llamado de emergencia puso en alerta a las autoridades sobre un incendio que se gestaba en el callejón Recabarren, donde las pasturas altas y un cañaveral amenazaban con descontrolarse.

Al llegar al sitio, los efectivos confirmaron la gravedad del cuadro y comenzaron de inmediato con las maniobras de sofocación. El equipo estuvo integrado por el Móvil 3, bajo la conducción de Sonia Venegas, junto a Luciano Vera y el aspirante Rodrigo Carrizo. También se sumaron a las tareas de apoyo Alfredo Cortez y la aspirante Milagros Sánchez.

El trabajo fue intenso y se centró no solo en apagar las llamas visibles, sino también en realizar un enfriamiento profundo del terreno para garantizar la seguridad del perímetro. La intervención se dio por finalizada a las 18:33, tras constatar que no hubo daños mayores ni heridos.