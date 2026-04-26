River festejó ante Aldosivi en una noche de tensión y polémicas

La noche en Núñez tuvo todos los condimentos de un partido de alto voltaje. En un encuentro marcado por el uso del VAR y los cambios de ritmo, River Plate logró imponerse por 2 a 1 ante un Aldosivi que vendió muy cara su derrota y llegó a poner en jaque la tranquilidad del local.

El marcador se abrió a los 38 minutos del primer tiempo bajo un clima de sospecha. Tras un remate de Facundo Colidio que Axel Werner logró tapar, Giuliano Galoppo aprovechó el rebote para empujar la pelota al fondo de la red. Sin embargo, la acción estuvo envuelta en reclamos por una presunta infracción previa de Ian Subiabre sobre Rodrigo González. Tras unos minutos de incertidumbre, el juez Nicolás Ramírez convalidó la anotación.

En el complemento, el Tiburón reaccionó. A los 26 minutos, un centro preciso desde la banda izquierda enviado por Román permitió que Tomás Fernández apareciera por sorpresa para conectar el balón y estampar el empate parcial. La igualdad despertó el nerviosismo en las tribunas, que llegaron a entonar el grito de "movete, River, movete" mientras veían cómo Juan Cruz Meza estrellaba un disparo en el travesaño poco después.

La calma definitiva llegó recién a los 37 minutos de la segunda mitad. Aníbal Moreno asistió con precisión a Colidio, quien no perdonó frente al arco y sentenció el resultado final. El cierre del partido fue accidentado, con una lluvia de faltas y tarjetas amarillas, pero le permitió al equipo de Núñez asegurar tres puntos vitales en el Torneo Apertura ante su gente. El conjunto marplatense, por su parte, se fue con las manos vacías pero habiendo demostrado que puede jugarle de igual a igual a los grandes, a pesar de la temprana baja por lesión de Martín García.