El clima en los alrededores de La Bombonera dista mucho de la calma que se respira en las oficinas del predio de Ezeiza. Aunque un gran sector de la hinchada de Boca manifestó su descontento tras el pobre andar del equipo, que solo cosechó una victoria en los últimos siete encuentros del Torneo Apertura, el mensaje de la cúpula dirigencial es de unidad y paciencia.

El principal apuntado por los hinchas es el entrenador Claudio Úbeda. Sin embargo, según pudo saberse tras el empate 1 a 1 frente a Unión en Santa Fe, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme no contempla interrumpir el proceso del "Sifón". El propio DT tampoco baraja dar un paso al costado y confía plenamente en revertir el presente futbolístico.

El gesto de Riquelme

El presidente xeneize acompañó al plantel en su última excursión a Santa Fe y tuvo un gesto que marca la pauta de su apoyo: vio el partido desde el vestuario visitante y, tras la igualdad, salió junto a los jugadores transmitiendo un mensaje optimista. Para Román, el equipo está en una etapa de transición que pronto dará sus frutos.

"Hay signos de mejora en el funcionamiento colectivo", reconocen desde el cuerpo técnico, aunque no ocultan la preocupación por la fragilidad defensiva que ha mostrado el cuadro de la Ribera en las últimas presentaciones.

Un abril cargado de desafíos

Boca recibirá este domingo a Instituto en lo que será la última función antes del parate por la fecha FIFA de marzo. Será un partido clave para calmar las aguas y llegar con aire al mes de abril, donde el calendario no dará respiro.

El Xeneize tendrá por delante los clásicos frente a River Plate e Independiente, además de iniciar su camino en la Copa Libertadores 2026. Por ahora, la confianza en el proceso de Úbeda se mantiene firme, apostando a que el equipo recupere su identidad antes de que comience a rodar la pelota en el certamen continental.