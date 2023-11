Pasó la primera fecha del Torneo Federal Regional Amateur y la primera cabeza rodó. El “Mono” Emanuel Guirado dejó de ser el entrenador de Desamparados tras la derrota 0-2 en el debut ante San Lorenzo de Ullum y automáticamente fue despedido por la comisión. La misma que ya contrató a Luis Pallaroni, el DT pocitano que debutará el domingo recibiendo a Colón Junior, quien admitió que se preparó para esta oportunidad sabiendo que el margen de error es mínimo y que no pueden perder más.

“Es una gran oportunidad la que se me presentó y para la cual sé que estoy preparado”, contó rápidamente sobre sus sensaciones de llegar por primera vez al club del barrio Patricias Sanjuaninas después de varias temporadas en las que su nombre sonó.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El “Gringo” llega con la presión de no perder, ya que puede significar quedar afuera del torneo Regional Amateur, que sería muy grave para la institución porque se armó solo para ascender, sumado al presupuesto invertido para contratar 11 refuerzos. “Me hubiese gustado tener más margen de error, porque acá no podes ser derrotado en dos partidos y ya tenemos uno. Perdemos un partidos más y estamos afuera. Entonces sabes que no hay margen de error, pero confío en el trabajo que vamos a hacer, en el plantel que tiene Desamparados y lo que genera el club”.

Para Pallaroni es la primera vez que toma las riendas de Desamparados, más allá que en varias temporadas fue sondeado y estuvo en carpeta para llevar adelante al equipo puyutano. Junto al “Gringo” estará Ariel Vilchez como entrenador de arqueros, Angel Márquez como ayudante de campo y el “Tato” Fabián González continuará como entrenador de arqueros.

El grupo que integra Desamparados lo componen además Colon Junior, el próximo rival, Rivadavia y San Lorenzo de Ullum. Todos rivales de peso y con ambición de seguir superando etapas. “Es un lindo desafío tomar las riendas de Desamparados porque no es fácil, pero para esto venimos trabajando hace tiempo y preparándonos para aprovechar esta oportunidad”, agregó el ex DT de Atenas.

El pocitano no podrá sumar refuerzos porque el libro de pases se cerró previo a jugarse la primera fecha, pero eso no sería un impedimento para Pallaroni dado que el puyutano realizó 11 incorporaciones para afrontar el Regional Amateur. “Si Dios me dio esta chance es por algo y vamos a dar lo mejor de uno y que el hincha de Desamparados se quede tranquilo que vamos a dar el 100% para que las cosas salgan bien”, se sinceró el “Gringo” quien hace tiempo esperaba el llamado de Desamparados y hoy puede demostrar sus condiciones y capacidad que lo rotulan como uno de los mejores entrenadores del fútbol sanjuanino en la actualidad.

Publicidad

El dato

Por la zona 9, el domingo jugarán Rivadavia ante San Lorenzo desde las 17 y Desamparados contra Colón a las 20.