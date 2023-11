Sportivo Desamparados se convirtió en el gran ganador de la cuarta fecha del Torneo Regional Federal Amateur disputada el fin de semana. El Víbora no había ganado en todo el certamen, incluso no había convertido goles, hasta que este domingo se despertó y en el Serpentario superó 4-0 a San Lorenzo de Ullum con dos conquistas del ex San Martín, Marcos Figueroa, quien abrió el camino al éxito y luego tuvo el oportunismo para gritar el tanto que demolió a al Ciclón. “Era una final que había que ganarla”, contó el "Conejo".

“Tuvimos 15 días para preparar el partido porque sabíamos que era clave la victoria y lo pudimos lograr con mucha contundencia, marcando en los momentos justos y así establecimos la diferencia”, relató al respecto Marcos Figueroa, la figura del conjunto puyutano y el más experimentado del plantel.

El “Conejo” llegó como refuerzo para esta temporada con la única misión de devolver a Desamparados al Federal A y para seguir con posibilidades en el Regional solo le servía triunfar el domingo. “Veníamos generando, pero sin poder convertir, pateando de todos lados y la pelota no entraba, Y ahora se nos abrió el arco con el penal y después llegaron muchos detrás”, analizó el delantero rosarino.

Marcos anotó primer tanto a los 23’ del primer periodo con su remate desde los 12 pasos y repitió justo antes del entretiempo para el 3-0 parcial en una mala defensa de San Lorenzo y mucho oficio de Figueroa para definir entre las piernas del rival y ubicar la pelota en el primer palo.

“Necesitábamos la victoria, trabajamos con mucha intensidad y lo demostramos en el primer tiempo. Generando, llegando y convirtiendo. Fue una gran victoria para el equipo”, agregó el Conejo, todavía feliz porque con los tres puntos Desamparados quedó segundo en la zona 10 con 5 puntos. Uno menos que el líder Colón Juniors, el próximo rival.

“Vale porque lo necesitamos en el plantel, porque venimos trabajando hace mucho tiempo. No podíamos sacar una victoria y esta era una final que había que ganarla y ahora a tratar de vencer a Colón”, resalto.

Con sus dos gritos, el Conejo recibió la primera gran ovación de los simpatizantes de Sportivo, que empezaron a deleitarse con una virtud de Figueroa que ya la demostró en la temporada 2014 de la Primera Nacional logrando el ascenso a Primera División -marcó el día que subió en el partido ante Ferro- y luego jugando en la máxima categoría para el verdinegro llegando a ser uno de los puntos más altos y por ende muy querido por los hinchas en Concepción.

Hoy, en la otra vereda, empezó a pagar con tantos la confianza depositada. El “Gringo” Pallaroni, DT de Desamparados, no solo lo rotuló como el ejecutor de penales por encima de varios especialistas, sino que armó una estructura de juego para que pueda quedar de cara al gol. “Sabíamos que teníamos el arco cerrado y había que tener un partido como este y efectividad como la que plasmamos. Por eso cuando no quiere entrar hay que insistir, pudimos lograrlo, hicimos cuatro, y este el primer paso de las tres finales que tenemos”, remató el artífice de la felicidad e ilusión renovada de todo Desamparados.

El dato

Además de San Martín, Figueroa jugó en Rosario Central, Centra Córdoba, Argentinos Juniors, Rafaela, San Martín de Tucumán, Cobresal de Chile, Mitre, Temperley y Trinidad de San Juan.