La emoción del Colo Barco al regresar a la Bombonera: "Es mi casa"

Valentín Barco aterrizó en Ezeiza para sumarse a la Selección Argentina bajo las órdenes de Lionel Scaloni. El lateral del Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 llegó para disputar los amistosos contra Mauritania y Zambia en la Bombonera.

Sobre su actualidad en Francia, el futbolista afirmó que "estoy muy contento con mi presente, estoy jugando, que era lo que buscaba y lo más importante". Asimismo, agregó que "vivo el presente y trato de demostrar en cada partido con mi club, que es lo que me lleva a estar acá. Tratando de disfrutar de cada partido".

Su nivel le permitió volver al grupo nacional, sobre lo cual dijo estar "muy contento de estar otra vez, con ansias de poder ayudar". En cuanto a su posición en la cancha, el Colo aclaró que "me siento cómodo en cualquier posición. Con tal de jugar, juego en cualquier lado". Respecto a los próximos rivales, el jugador señaló que "cualquier rival sirve para prepararse. Todas las selecciones tienen su jerarquía y sus buenos jugadores, vamos a afrontarlo de la mejor manera".

El joven, que realizó las inferiores en Boca Juniors, expresó estar "ansioso por volver a jugar ahí, que es mi casa". Finalmente, reafirmó su sentimiento de pertenencia al concluir que está "muy contento de volver otra vez y ansioso por volver a jugar ahí, que es mi casa".