Preocupa el poco interés de la ciudadanía en la vacunación contra las patologías típicas que aparecen en esta época del año, como la Gripe o el Covid-19, pero también con el calendario de vacunas en general. Desde Salud Pública notan un relajamiento similar a épocas de prepandemia por lo que han reforzado los operativos yendo casa por casa, en escuelas y centros de salud.

Fabio Muñoz, jefe del Programa de Inmunizaciones, comentó a DIARIO HUARPE que hay una falta de asistencia a los diferentes centros de vacunación, lo que genera inquietud en las autoridades. Muñoz aseguró que hay una conducta equivalente a años de prepandemia cuando la sociedad estaba relajada. “Antes de la de pandemia era un comportamiento parecido. En este sentido, hemos tenido menos concurrencia de la población en sí”, dijo el funcionario.

“Se hacen operativos, pero nos cuesta llegar a la población objetiva porque cada uno debe preocuparse por su salud”, continuó.

Este mismo escenario se ve en los padres respecto a los niños porque no llevan a vacunarlos. Fundamentalmente, Muñoz habló sobre la vacuna del HPV que deben colocarse las niñas de 11 años. “Hay un relajamiento con el HPV y todas del calendario”, expresó el encargado de la repartición. Otras de las vacunas que poca población se coloca es la del Covid-19, de acuerdo a Muñoz. Indicó que como no hay casos graves, la ciudadanía no se inmuniza contra el virus que causó una de las pandemia más grandes de los últimos tiempos. En tanto, la población objetiva de la Gripe tampoco concurre a suministrarse masivamente las dosis correspondientes y esto pone en riesgo severo a su salud.

El contexto es totalmente distinto a la pandemia cuando la población tomó medidas extremas para cuidarse de enfermedades respiratorias y asistía masivamente a los centros de vacunación. Hoy esto cambió rotundamente. Por eso, Fabio Muñoz instó a la ciudadanía a vacunarse, completar su calendario y colocarse las dosis correspondientes para Covid-19 o Gripe. “Llegamos a poca gente, pero igual todo suma. Se está reforzando de esa manera, visitando escuelas y viviendas”, finalizó