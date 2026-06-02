Este 2 de junio se conmemora el Día del Bombero Voluntario. Carlos Poblete, integrante de Bomberos Voluntarios de Capital, detalló cómo es el proceso que deben atravesar quienes desean sumarse a la institución. El voluntario explicó que la formación demanda cerca de un año de capacitación intensiva y que los aspirantes deben aprobar exigentes evaluaciones antes de poder participar de las intervenciones que realizan los cuarteles.

“El proceso de formación dura aproximadamente un año y contempla capacitación teórica, física y práctica. Nuestro objetivo es que cada persona pueda desempeñarse de manera profesional porque trabajamos con situaciones donde puede estar en riesgo la vida de terceros y también la propia”, señaló a DIARIO HUARPE.

Así se ponen el equipo los bomberos voluntarios. Foto: Gonzalo Robelis/DIARIO HUARPE.

El bombero destacó que durante el último fin de semana se evaluó a 31 aspirantes pertenecientes a siete cuarteles de la provincia. “Muchas personas creen que por tratarse de una actividad voluntaria existen menos exigencias, pero ocurre exactamente lo contrario. La preparación es muy seria y cada instancia debe aprobarse para continuar avanzando”, afirmó.

Según explicó, el examen de ingreso está dividido en tres grandes etapas. “Primero se toma una evaluación teórica extensa sobre incendios, rescates, primeros auxilios, protocolos de actuación y distintas emergencias que forman parte del trabajo cotidiano del bombero”, indicó.

Examen físico para ingresar a bomberos voluntarios. Foto: Gonzalo Robelis/DIARIO HUARPE.

Luego llega la instancia física. “Se evalúan abdominales, flexiones, carreras de 100 metros y de un kilómetro, además de otras capacidades físicas necesarias para desarrollar la tarea de forma segura. No se trata solamente de fuerza, sino también de resistencia y preparación para responder bajo presión”, precisó.

La etapa final es práctica y pone a prueba los conocimientos adquiridos durante la formación. “Los aspirantes deben colocarse correctamente un equipo estructural, utilizar equipos de respiración autónoma, operar motosierras, motobombas y herramientas hidráulicas de corte. También tienen que demostrar conocimientos en RCP, uso de DEA y manejo de extintores. Son situaciones que forman parte de nuestro trabajo diario”, explicó.

Equipo de los bomberos voluntarios. Foto: Gonzalo Robelis/DIARIO HUARPE.

Cómo ingresar a Bomberos Voluntarios

Para quienes estén interesados en formar parte de la institución, el voluntario explicó que el primer paso es acercarse al cuartel más cercano o consultar a través de las redes sociales de los cuerpos de bomberos de la provincia. “Las personas realizan una entrevista inicial y luego esperan la apertura de las inscripciones para comenzar el cursado”, sostuvo.

San Juan cuenta con 13 instituciones operativas distribuidas en distintos departamentos y forma parte del sistema nacional de más de 58.000 bomberos voluntarios que prestan servicio de manera desinteresada en todo el país.

Bomberos voluntarios con el equipo puesto. Foto: Gonzalo Robelis/DIARIO HUARPE.

Más amplia allá de los incendios

“Muchas veces se asocia al bombero únicamente con apagar incendios, pero nuestra labor es mucho más extensa”, aseguró Poblete. “Durante el último fin de semana atendimos incendios, un escape de gas, el rescate de un gato, intervenciones por accidentes vehiculares y distintas situaciones de asistencia comunitaria. Cada emergencia requiere conocimientos específicos y por eso la capacitación nunca termina”, agregó.

Bomberos voluntarios en acción. Foto: Gonzalo Robelis/DIARIO HUARPE.

También recordó algunas intervenciones que marcaron a la institución. “Hemos recibido niños con problemas respiratorios o situaciones de ahogamiento. Gracias a la rápida actuación y a la capacitación del personal pudimos asistirlos y lograr resultados positivos. Esos momentos son los que nos recuerdan por qué hacemos esto”, concluyó.

Traje completo de bombero. Foto: Gonzalo Robelis/DIARIO HUARPE.