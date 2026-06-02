Entre canciones improvisadas, respuestas ajustadas y una definición cargada de tensión, una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío de Grupo Huarpe dejó momentos memorables para los estudiantes que buscan acercarse al sueño de su viaje de egresados. En esta oportunidad, el Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, de Rawson, y el Colegio Secundario Juan Pablo Echagüe, de Santa Lucía, protagonizaron un programa que tuvo de todo: risas, nervios, festejos y hasta un inesperado pedido de ayuda divina.

La jornada también marcó el debut de Aldana Ríos como representante de su curso. La estudiante del Santa Teresita se presentó por primera vez como solista y rápidamente se ganó la atención del estudio.

Aldana Ríos cantó en UPD

Dos cursos, dos historias y un mismo objetivo

El equipo azul estuvo integrado por Juan Lepez y Aldana Ríos, representantes de 5° B del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, acompañados por la profesora Sarita Tejada. Se definen como un curso unido, siempre dispuesto a acompañar a quien lo necesita y con una habilidad especial para encontrar motivos para reírse en cualquier momento. Entre sus anécdotas más recordadas aparece una verdadera travesura escolar: cocinar panchos utilizando una pava eléctrica dentro de la escuela. Cuando piensan en el egreso, aseguran que extrañarán los mates, las partidas de truco y los famosos rolls de canela del kiosco.

Del otro lado estuvo el equipo naranja, integrado por Malena González y Julieta Fredes, de 5° 1ª del Colegio Secundario Juan Pablo Echagüe, junto a la profesora Myriam Pacheco. Aunque se describen como un curso dividido en el día a día, destacan que las diferencias desaparecen cuando alguien necesita apoyo. Su historia más movilizante fue el acompañamiento que brindaron a una compañera tras la pérdida de su hermana en un accidente. Entre las cosas que más extrañarán mencionan las charlas, las risas compartidas, a sus docentes y especialmente al portero Víctor.

Desde el inicio, el juego mostró una paridad que mantuvo la incertidumbre. La primera ronda favoreció al equipo naranja, que logró responder correctamente una pregunta de Historia. Sin embargo, el conjunto de Rawson reaccionó rápidamente en la segunda ronda acertando en Arte.

A medida que avanzaban las preguntas, el marcador se movía constantemente. Hubo aciertos en Lengua, errores en Matemática y decisiones estratégicas con el uso —o rechazo— del comodín. El empate en 3 a 3 reflejó con precisión lo que se vivía en el estudio: dos equipos que no estaban dispuestos a regalar nada.

Pero más allá de las respuestas correctas e incorrectas, el momento más comentado llegó en la recta final. Mientras la tensión crecía y cada punto podía ser decisivo, desde el Colegio Echagüe comenzó a escucharse un particular pedido: “¡Reza, Malena!”. Entre risas y nervios, la frase se convirtió en una especie de cántico espontáneo y que los dio por ganadores.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

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