Lo que comenzó en el año 2022 como una curiosidad tecnológica personal en el seno de un matrimonio sanjuanino, hoy se transformó en un polo de innovación y desarrollo que trasciende las fronteras de la provincia. Tiendita 3D Online, liderada por Natalí Esquivel y Mauricio Laciar, no solo fabrica objetos de decoración, sino que ha logrado incursionar en áreas tan críticas como la salud, utilizando materiales de vanguardia y una visión que busca anticiparse a las tendencias del mercado.

Más allá del mercado de regalos, la empresa marcó un hito al proveer material didáctico avanzado para el área de salud. Laciar, socio y cofundador, señaló que “el límite es la imaginación nada más” para llegar a estas ideas vanguardistas e innovadoras. Este enfoque les permitió desarrollar prototipos para que estudiantes de medicina practiquen habilidades críticas en condiciones controladas.

La impresión 3D llegó para aydar en prácticas de extracción de sangre e intubación infantil. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

El proyecto consistió en la creación de brazos con surcos para venas artificiales destinados a ensayos de extracción de sangre, y torsos de bebés para prácticas de intubación tanto vía oral como nasal. La producción alcanzó una escala importante: entregaron 30 cabezas y 30 brazos para la Universidad Naciona del Litoral, y 10 cabezas y 10 brazos para la Universidad Nacional de San Juan.

Para lograr la fidelidad necesaria en estos simuladores, la elección de materiales fue fundamental.

“Utilizamos un material flexible que es el PLA Flex y el TPU. La idea era recrear lo más posible la textura de un cuerpo humano, porque la idea es que las condiciones sean las más parecidas posibles a la situación real”, detalló Mauricio.

Tecnología, materiales e industria automotriz

La versatilidad de Tiendita 3D Online se apoyó en el uso estratégico de diversas materias primas. Si bien el material más común es el PLA (un derivado del maíz biodegradable), también trabajan con derivados del petróleo como ABS y TPU, seleccionando cada uno según la resistencia requerida.

Una máquina nueva traída de China ayudará al emprendimiento a expandir sus horizontes. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

El futuro industrial de la firma apunta alto con la incorporación de maquinaria de gran volumen. Natalí menciona que ya han trabajado en repuestos pequeños para motos y engranajes para autos, pero la capacidad instalada permite ir mucho más allá:

“Esta impresora más grande puede trabajar inclusive un paragolpe, puede trabajar quizás un capot de un auto, y con eso se trabaja con la fibra de carbono” enseñando la pareja con orgullo la última adquisición.

El espíritu emprendedor: de la crisis a la innovación

La historia de Natalí y Mauricio es un testimonio de resiliencia. Antes de este éxito, Natalí gestionó otros negocios como un gimnasio y una pastelería. Tras el cierre de su último proyecto, se sintió desanimada, pero encontró en la visión tecnológica de Mauricio una nueva oportunidad. “Él venía con esta idea de la impresión 3D y entre los dos nos propusimos estudiarlo bastante y ahí empezamos con una máquina”, recuerda sobre sus inicios en 2022.

Cute Pop inspirados en el Mundial y la Selección. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

El primer contacto con la tecnología fue casi hipnótico: pasaron dos horas apoyados en una mesa mirando cómo se imprimía un pequeño gato de muestra. Desde aquel momento, el crecimiento no se detuvo. Actualmente, cuentan con un flujo de trabajo profesionalizado que involucra a cinco personas: Natalí se encarga del contacto inicial y el diseño del bosquejo; Mauricio realiza el modelado 3D y la impresión; luego un equipo de pintura replica los detalles y finalmente se realiza el embalaje y envío. Incluso cuentan con la colaboración de una persona externa que prepara el diseño de las cajas de presentación.

El fenómeno "Cute Pop", una marca propia

La marca distintiva de este emprendimiento son los Cute Pop, figuras coleccionables que recrean momentos, hobbies o profesiones de personas reales a partir de una fotografía enviada por el cliente. La idea es clara: crear un objeto único. Natalí Esquivel explica el concepto detrás del nombre: “Cute es adorable y bueno, pop es coleccionable, así que son figuras adorables coleccionables”, explicó.

Los Cute Pop personalizados. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

Lo que inició como una propuesta especial para el Día de San Valentín de 2024 (ofreciendo parejas personalizadas) se convirtió en un furor nacional. “No pensábamos que fuera a ser tanto. De hecho, nos empezaron a pedir de todos lados de la Argentina, así que hemos vendido a cada punto de la Argentina y de hecho seguimos vendiendo”, relata Natalí a DIARIO HUARPE.

Para estos emprendedores el límite es la imaginación. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

Para la emprendedora, lo más gratificante es el vínculo emocional: “Detrás de cada Cute hay una historia, la verdad que es muy bonita y los clientes nos envían sus felicitaciones, nos envían los videos abriendo los regalos. Muchas veces hasta nos ha caído una lágrima viendo videos y compartiendo esas emociones”.

Capacitación y visión a futuro

Para los fundadores, el secreto de mantenerse vigentes en un rubro competitivo es la formación continua. “Yo soy ingeniero, hice una diplomatura en 3D y ahora estoy haciendo un curso de experto universitario en 3D. La idea es que siempre estemos un pasito adelante, siempre nos estemos formando”, afirma Mauricio. Por su parte, Natalí admite que se especializa constantemente en marketing para potenciar la marca.

Pedido en marcha para un cliente. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

La proyección a cinco o 10 años es ambiciosa: el sueño es consolidar una “granja de impresión 3D” y convertirse en proveedores mayoristas.

“Nuestra idea de buscar lo original es no ser competencia con otros chicos que imprimen, sino que todos podamos crecer en este mundo. Siempre buscamos la innovación y lo novedoso”, concluye Natalí.

Con la premisa de que “ninguna idea es descabellada”, Tiendita 3D Online sigue mirando al horizonte, transformando ideas intangibles en realidades sólidas.