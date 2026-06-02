El presidente del PRO en San Juan y vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Enzo Cornejo, aseguró que el presidente Javier Milei “va a necesitar de todos” para sostener la gobernabilidad y avanzar con las transformaciones que impulsa a nivel nacional. En ese contexto, reclamó más diálogo político, respeto por las diferencias y la construcción de consensos entre los distintos espacios.

“El presidente Milei va a necesitar de todos. Hace falta mayor humildad. Hace falta no subestimar a los espacios políticos. Hace falta dialogar y respetar mucho más a quienes opinan diferente”, afirmó Cornejo en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

El dirigente del PRO remarcó que su partido ha respaldado al Gobierno nacional desde el inicio de la gestión y “nosotros venimos acompañando desde el día uno y vamos a seguir acompañando. Somos una oposición responsable, que construye y aporta. Cuando no estamos de acuerdo levantamos la voz y proponemos”, señaló.

En la misma línea, consideró que el país necesita abandonar la confrontación permanente para avanzar en acuerdos que permitan enfrentar los desafíos económicos y sociales. “Hace falta mayor diálogo, escuchar más y empezar a encontrar puntos de coincidencia. La Argentina ya ha demostrado que las grietas no nos llevan a ningún lado”, sostuvo.

Las declaraciones también se dieron en medio de las especulaciones sobre una posible mayor cercanía política entre el gobierno nacional y la gestión de Marcelo Orrego. Cornejo evitó hablar de acuerdos electorales concretos, pero destacó la importancia de construir consensos por encima de las diferencias.

“Tenemos que trabajar sobre las coincidencias y sobre cuestiones estructurales importantes. Yo respeto las mayorías y las minorías. Cuando sabés dialogar, escuchar y encontrar consensos, es importante”. Además, agregó que “hemos demostrado que somos dialoguistas. No son cuestiones personales. Tiene que primar lo colectivo y el interés de la ciudadanía”.

Durante la entrevista, también defendió el perfil institucional del gobernador sanjuanino y respaldó una futura reforma electoral. “Estoy convencido de que Marcelo Orrego es un dirigente que aporta y fortalece la democracia”, indicó, al tiempo que se mostró a favor de la implementación de la boleta única y, a título personal, de “internas abiertas, simultáneas y no obligatorias”.

Cornejo aprovechó además para cuestionar con dureza a las gestiones kirchneristas. “El daño que le hizo el kirchnerismo a la Argentina y a cada provincia es casi irreparable. Nos damos cuenta del deterioro y de la falta de una conducción que vaya de la mano de las necesidades de la gente. Hemos visto obras gigantescas que no nos sirven para nada”, afirmó.

Para el dirigente del PRO, la etapa que viene exigirá acuerdos amplios entre los distintos sectores políticos y una agenda enfocada en resolver problemas estructurales, más allá de las disputas partidarias. “La ciudadanía espera respuestas y eso obliga a construir consensos”, concluyó.

Textuales

Enzo Cornejo / Presidente del PRO