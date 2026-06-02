La Cámara de Diputados de San Juan comenzará esta semana el análisis del proyecto impulsado por el gobernador Marcelo Orrego para autorizar a la Provincia a acceder a financiamiento por hasta US$ 600 millones destinados a un amplio plan de infraestructura. Mientras se abre el debate legislativo, desde la construcción, la industria y el sindicalismo coinciden en un mismo objetivo: que las obras generen un efecto dominó capaz de reactivar distintos sectores de la economía sanjuanina.

Uno de los primeros respaldos llegó desde la Uocra. El secretario adjunto del gremio, Alberto Tovares, consideró que la iniciativa representa una alternativa necesaria frente al freno de la obra pública nacional.

“Bienvenida sea la medida del Gobierno y somos muy respetuosos de lo que intenta el gobernador en un contexto que sabemos que a nivel nacional están cerrados los caminos. Es una buena manera de poder conseguir fondos que activen obra pública”, afirmó.

El dirigente sindical pidió además el acompañamiento de los legisladores al entender que la situación laboral atraviesa un momento delicado. “Esperemos que los diputados acompañen ya que creo que es un compromiso de todo San Juan porque todos los trabajadores la están pasando mal”, señaló. Para Tovares, el impacto es directo: “Que haya construcción permite que compañeros de nuestro gremio tengan posibilidad laboral que hoy no tienen”.

Desde el sector empresario de la construcción también respaldaron la propuesta. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción delegación San Juan, Ramón Martínez, sostuvo que el endeudamiento para financiar infraestructura era una medida que venían reclamando desde hace tiempo.

“Lo hemos venido pidiendo desde la Cámara para que la Provincia se endeude por tener una imagen positiva desde lo financiero y también por la repercusión minera”, explicó. Según Martínez, “sin fondos de Nación, no hay otra forma que endeudarse para mejorar la infraestructura”.

Además, destacó una ventaja competitiva de San Juan frente a otras provincias. “Tenemos un plus porque el bono que se emita podría contar con el interés de las empresas mineras, algo que no ocurre en otros distritos”, remarcó.

La mirada industrial también apunta al impacto multiplicador que podrían tener las obras. El presidente de la Unión Industrial de San Juan, Leonardo De La Vega, recordó que la infraestructura es uno de los reclamos históricos del sector.

"El impacto es muy positivo si se realiza porque hablar de infraestructura es hablar de menor costo logístico y eso impacta positivamente en los industriales”, aseguró. A su vez, destacó que la mejora en rutas y conectividad no solo beneficiará a la producción, sino también a otras actividades económicas vinculadas.

En la misma línea se expresó el vicepresidente de la UISJ, Hugo Goransky, quien consideró que la iniciativa puede convertirse en una herramienta para movilizar distintos sectores.

“Es importante que de alguna manera se empiecen a generar estas medidas para reactivar todos los sectores de la economía de San Juan”, afirmó. Además, sostuvo que el proyecto debería contar con respaldo político amplio porque sus beneficios exceden a un sector puntual. “Creemos que todos los legisladores sanjuaninos deben acompañar porque son medidas virtuosas para la economía de la provincia”, concluyó.

Con el debate legislativo a punto de comenzar, la expectativa de gremios y empresarios está puesta en que las obras no solo mejoren la infraestructura provincial, sino que también impulsen empleo, actividad industrial y nuevas inversiones en un contexto económico complejo.