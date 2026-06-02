Marcelo Zeta llega a San Juan con "El Coleccionista de Risas"

La agenda cultural de San Juan sumará una nueva propuesta de humor el próximo sábado 13 de junio, cuando el comediante y creador de contenidos Marcelo Zeta presente su espectáculo "El Coleccionista de Risas" en Sala Z.

La función comenzará a las 21:00 en el espacio ubicado en Pedro Echagüe 451 Oeste. Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta y tienen un valor de $20.000 y se pueden comprar por Passline.com.

El show propone un recorrido por anécdotas, personajes, reflexiones y situaciones cotidianas que el artista fue construyendo a lo largo de su trayectoria en redes sociales. La puesta también incorpora momentos de improvisación e interacción con el público, una de las características distintivas de sus presentaciones.

Según explicó el propio humorista, el espectáculo surgió como una necesidad artística de llevar al escenario experiencias y contenidos desarrollados durante años en plataformas digitales.

"El Coleccionista de Risas nació por una necesidad artística. Era una cuenta pendiente desde hacía mucho tiempo. Pude trabajar casi tres años en esto y hoy verlo hecho realidad me pone muy contento", señaló.

La propuesta está pensada para toda la familia y busca ofrecer un espacio de entretenimiento donde el público pueda desconectarse de las preocupaciones diarias a través del humor.

"La idea desde el primer momento fue hacer reír, tratar que durante esa hora y cuarto la gente se olvide de los problemas y se sumerja en este mundo del coleccionista de risas", explicó.

Uno de los aspectos que distingue al espectáculo es la combinación entre el lenguaje teatral y el universo digital que popularizó a Marcelo Zeta. El artista destacó que el show mantiene una fuerte conexión con las redes sociales, aunque incorpora elementos propios del escenario y del contacto directo con los espectadores.

"La gente que me sigue en redes llega con curiosidad para descubrir qué hago en el teatro. El espectáculo tiene mucho de improvisación y de redes sociales, por eso ninguno de los dos mundos queda desconectado", afirmó.

Además, remarcó la importancia de mantener el vínculo con el público como fuente de inspiración para crear nuevos contenidos. "No perder la conexión con la gente es fundamental. A la gente le debo mucho y eso para mí es el motor de todo", sostuvo.

La presentación en San Juan forma parte de la gira nacional con la que el humorista recorre distintos escenarios del país. Con una propuesta que mezcla humor, emoción e improvisación, "El Coleccionista de Risas" buscará ofrecer una noche de entretenimiento y risas para el público sanjuanino.