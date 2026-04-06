Un momento de tensión se vivió en el Parque de la Costa cuando una montaña rusa sufrió una falla mecánica y dejó a varios pasajeros colgados a varios metros de altura durante aproximadamente 20 minutos, en pleno fin de semana largo de Semana Santa.

El incidente ocurrió en la atracción conocida como “El Desafío”, una de las más intensas del predio ubicado en Tigre, y se produjo en uno de los días de mayor concurrencia, con el parque colmado de visitantes.

Según testigos, una parte del mecanismo se habría dañado y la cadena del sistema se soltó, lo que provocó que el carrito se detuviera en plena altura, generando preocupación entre quienes estaban a bordo y quienes observaban desde abajo.

Durante esos minutos, los pasajeros permanecieron inmovilizados sin poder descender por sus propios medios, mientras el personal del parque activaba los protocolos de seguridad para resolver la situación.

Finalmente, los ocupantes fueron asistidos y evacuados sin que se registraran heridos, aunque el episodio dejó escenas de nerviosismo e incertidumbre que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Desde el parque indicaron que se trató de una falla en el sistema de elevación durante el ascenso, lo que activó un mecanismo de seguridad que detuvo la formación para evitar consecuencias mayores.

El hecho reavivó el debate sobre el estado y mantenimiento de las atracciones, luego de que usuarios compartieran experiencias similares, en un contexto donde la seguridad en parques de diversiones vuelve a quedar en el centro de la escena.