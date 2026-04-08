En el marco del Día Mundial del Síndrome de Cushing, que se conmemora cada 8 de abril, especialistas advierten que en San Juan existe un bajo nivel de detección de esta enfermedad endocrinológica, considerada poco frecuente pero con consecuencias importantes si no se trata a tiempo. La patología afecta mayormente a mujeres y suele confundirse con cuadros comunes como obesidad o trastornos metabólicos, lo que retrasa su diagnóstico.

“La enfermedad tiene una prevalencia baja, estimada entre uno y cinco casos por millón de habitantes por año, por lo que en San Juan pueden registrarse uno o dos casos anuales”, explicó a DIARIO HUARPE el endocrinólogo Eduardo Sánchez, del Instituto Médico de San Juan. “Sin embargo, es una patología subdiagnosticada, ya que muchas veces se detecta en etapas avanzadas cuando los signos son más evidentes”.

El Cushing es una una enfermedad endocrina vinculada al exceso de cortisol, una hormona producida por las glándulas suprarrenales, que puede tener origen hipofisario o suprarrenalsalud. “Cuando el origen es hipofisario se denomina enfermedad de Cushing, mientras que el síndrome incluye otros orígenes”, sumó. Por otra parte, precisó: “El cortisol es un corticoide natural que el organismo produce y su exceso sostenido genera múltiples alteraciones en el cuerpo”.

“Uno de los signos más frecuentes es la obesidad central, con acumulación de grasa en el abdomen y extremidades más delgadas”, detalló Sánchez. “También pueden observarse estrías rojizas anchas, rostro redondeado, enrojecimiento facial y depósitos de grasa en la región cervical”, remarcó. “A esto se suman síntomas como debilidad muscular, hipertensión arterial y diabetes, que muchas veces están directamente relacionados con la enfermedad”, añadió.

“Si se pusiera mayor atención en los síntomas y signos clínicos, probablemente podrían identificarse más casos en etapas más tempranas”, agregó sobre el síndrome que, en muchas ocasiones, pasa desapercibido.

Mayor impacto en mujeres

“Es una enfermedad que se observa con mayor frecuencia en mujeres, con una relación aproximada de tres a uno en comparación con los hombres”, indicó Sánchez. “Suele presentarse especialmente entre los 20 y 50 años, en pacientes que desarrollan obesidad central, hipertensión o alteraciones en la glucosa”.

“Estos factores deben generar sospecha clínica, sobre todo cuando aparecen en conjunto y no responden a las causas habituales”, señaló el especialista que trabaja en el Instituto Médico de San Juan.

Tratamiento y posibilidades de cura

“El tratamiento más habitual consiste en detectar un adenoma benigno, que en el 80% de los casos es de origen hipofisario, y realizar su extracción mediante cirugía”, explicó. Y agregó: “En muchos casos la intervención es curativa, aunque puede haber recurrencias”.

“Cuando la cirugía no es posible o no logra resolver completamente el cuadro, se utilizan tratamientos complementarios como radioterapia o fármacos que controlan el exceso de cortisol”, indicó.

“Si no se trata, el exceso de cortisol puede provocar complicaciones cardiovasculares, infecciones recurrentes y agravar cuadros como la hipertensión y la diabetes”, advirtió Sánchez. “En algunos casos, estas enfermedades pueden revertirse una vez tratado el síndrome”, advirtió. “La principal causa de mortalidad en estos pacientes está vinculada a enfermedades cardiovasculares derivadas del exceso hormonal sostenido”, concluyó sus declaraciones.