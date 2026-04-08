Un total de 35 pacientes del departamento Calingasta accedieron a estudios de mamografías en el hospital Julieta Lanteri, en el marco de un operativo de salud que buscó acercar servicios especializados a zonas alejadas.

Las mujeres asistidas provienen de los distritos de Tamberías, Barreal y Puchuzúm. La actividad se desarrolló el pasado 30 de marzo y fue organizada por los equipos de trabajo social de la Zona Sanitaria IV, con la participación de los hospitales de Barreal, Aldo Cantoni y el propio Julieta Lanteri.

Los estudios realizados forman parte de las estrategias de prevención y detección temprana de enfermedades. Este tipo de operativos se lleva adelante de manera periódica, aproximadamente una vez al mes, con el objetivo de garantizar el acceso a prácticas de mayor complejidad según cada caso.

La organización incluyó la convocatoria y selección de pacientes a través de trabajadoras sociales y agentes sanitarios, tras controles médicos previos. Además, se coordinó el traslado de las pacientes hacia el centro de salud.

En esta oportunidad, la empresa minera Fortescue colaboró con el transporte desde Calingasta hasta el hospital y brindó asistencia logística durante la jornada.

Desde el sistema de salud indicaron que, en caso de detectarse patologías que requieran atención, las pacientes son derivadas a centros de mayor complejidad en la capital provincial, lo que permite asegurar la continuidad de los tratamientos dentro del sistema público.