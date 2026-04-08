El cartel de precios de las estaciones de servicio se ha convertido en el principal promotor de un cambio de hábito que no para de crecer entre los conductores sanjuaninos. La brecha abismal entre los combustibles líquidos y el Gas Natural Comprimido (GNC) ha generado un fenómeno que no se veía hace años: en la actualidad, cargar gas representa un ahorro cercano al 70% respecto a la nafta súper, transformando la instalación de un equipo en una inversión financiera de rápido recupero. En un relevamiento realizado por DIARIO HUARPE, propietarios de talleres especializados y referentes del sector coincidieron en que la demanda ha tenido un salto exponencial en las últimas semanas.

Para los instaladores, el termómetro es el movimiento en el foso. Augusto Pérez, de Centro Gas, confirmó la tendencia alcista: "Han aumentado, la demanda ha aumentado. Un poco, tampoco tanto, pero sí se ha incrementado". Respecto al ritmo de trabajo, Pérez detalló el cambio brusco: "Normalmente se instalaban cinco vehículos al mes. Y estas últimas semanas hemos tenido la mayor demanda, donde hemos estado teniendo tres por semana".

En la misma línea, Diego Luccato, de GNC Rivadavia, señaló que si bien vienen con trabajo sostenido, las consultas se multiplicaron: "Seguimos trabajando igual que veníamos, o sea, hace bastante tiempo que venimos con bastante demanda. Sí han aumentado mucho las consultas". Luccato advirtió sobre la importancia de elegir bien dónde realizar la inversión: "Principalmente hay que buscar equipos que tengan buen asesoramiento técnico en cuanto a las garantías y conseguir repuestos. Talleres con experiencia y responsabilidad, sobre todo".

Por su parte, Daniel Ruiz, de Segas GNC, aportó números, a nivel mayorista, que son contundentes sobre la escala del fenómeno: "La demanda viene desde octubre, que levantó, y marzo ha sido el mes más alto en los últimos cinco años. Abril viene con la misma tendencia, hasta diría que va a superar a marzo". Ruiz, que además es mayorista, comparó la situación actual con el pasado cercano: "En San Juan en total se han instalado en marzo 110 autos, más o menos. Veníamos del año pasado a 20 o 25 autos del mismo mes".

Precios y financiación: la clave del bolsillo

A la hora de hablar de costos, la variedad depende de la tecnología del motor y la capacidad de carga. Según los entrevistados, los valores actuales en San Juan oscilan entre:

$1.200.000: Para un equipo de cuarta generación con tubo chico (lo más económico).

$1.550.000 a $1.650.000: Para equipos de quinta generación con cilindros de mayor capacidad (16 metros cúbicos).

$1.700.000: Para vehículos más modernos (modelo 2014 en adelante) con cilindros que brindan una autonomía de hasta 200 kilómetros.

Ante estos montos, la financiación aparece como el salvavidas. Luccato explicó que "se puede pagar en cuotas con tarjetas de crédito" y que en su caso trabajan con la Caja de Acción Social para que los empleados públicos accedan a créditos directos.

El ahorro: "La cuota se paga sola"

Miguel Caruso, representante de estaciones de servicio, le puso números al alivio que siente el usuario en el surtidor. "Hay un ahorro automático después de la instalación. El consumidor lo ve en el cartel de precios cuando tiene una diferencia de casi $1.300 o superior entre un litro de nafta y un metro cúbico de GNC", explicó a este medio.

Según el análisis de Caruso, la inversión se amortiza en tiempo récord: "La recuperación se da antes del año. Antes de cumplir las 12 cuotas, el recupero ya está hecho. Estamos hablando de que hoy un consumidor promedio tiene un ahorro superior a $113.000 por mes. La cuota del equipo se paga sola con el mismo ahorro".

Para graficarlo, Caruso fue simple: "Si cargo $10.000 de nafta, es equivalente a $3.500 de GNC. En la primera carga ya se está ahorrando casi el 70%".

Vaca Muerta y el horizonte del sector

Por su parte, para Daniel Ruiz, el futuro del gas en Argentina es estructural debido a los recursos naturales. "El proyecto es alentador desde el punto de vista de que gas, con lo de Vaca Muerta, es lo que va a haber. Va a ser mucho más productivo. Gas es lo que va a sobrar", vaticinó. Además, destacó el impacto ecológico: "Hay una tendencia a seguir haciendo esto porque hay mucho menos contaminación con el gas".

San Juan se posiciona hoy como un faro en este rubro. Caruso destacó que: "Hoy somos referentes a nivel nacional como provincia del porcentaje de conversiones que hay de vehículos. Realmente es un número exorbitante que hoy el consumidor se está dando cuenta y lo está haciendo".

Con alrededor de 29.000 autos ya convertidos en la provincia, el GNC dejó de ser una opción para pocos y se convirtió en la estrategia de supervivencia de miles de sanjuaninos.