San Juan se prepara para una jornada marcada por la estabilidad meteorológica y la ausencia de precipitaciones este miércoles 8 de abril. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el día estará marcado por un mínima de 11ºC y una máxima de 24ºC.

En la madrugada y la mañana se presentarán despejadas, con temperaturas que comenzarán en 11°C y subirán hasta los 15°C antes del mediodía. Durante estas horas, el viento soplará desde el sur con velocidades constantes de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde, se espera el pico térmico del día, alcanzando una máxima de 24°C. El cielo presentará un leve aumento de nubosidad, quedando algo nublado, mientras que el viento rotará hacia el sector Sudeste, sin modificaciones en su intensidad.

Por la noche, el termómetro descenderá hasta los 20°C bajo un cielo parcialmente nublado. Los vientos volverán a soplar desde el sur, cerrando una jornada tranquila, sin ráfagas de importancia y con un 0% de probabilidades de lluvia.

Se recomienda disfrutar de la estabilidad del clima, ideal para actividades al aire libre, sin esperar interrupciones por precipitaciones durante todo el día.