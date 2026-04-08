El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) se prepara para relanzar la operatoria individual durante el segundo semestre del año, con una serie de modificaciones orientadas a facilitar el acceso a la vivienda y ordenar la demanda. El nuevo esquema incluirá un cupo limitado de créditos que serán adjudicados mediante sorteo. La directora del organismo, Elina Peralta, confirmó que el programa volverá con cambios sustanciales respecto a su versión anterior.

Uno de los principales ajustes que relató la directora del IPV en el Café de la Política, programa que se emite de lunes a viernes por HUARPE TV, tiene que ver con el financiamiento: mientras que antes se cubría el 80% del costo de una vivienda de hasta 80m², ahora se avanzará hacia el financiamiento del 100% para casas de entre 65 y 70m².

El cambio responde a las dificultades que enfrentaban las familias para completar el monto restante. Según explicó Peralta, construir una vivienda tipo ronda actualmente “los $110 millones, lo que obligaba a los solicitantes a contar con unos $30 millones en el bolsillo para cubrir el monto restante que el crédito no lo hacía”.

Además, Elina Peralta dijo que “agregaremos un desembolso más ya que notamos que para las familias, del 50% al 80% de la construcción se les hacía un tirón largo muy difícil de sortear. Por eso es que se decidió sumar un quinto desembolso para achicar los plazos de obra y que sea realizable para la familia que busca su primera vivienda”.

Peralta aclaró que hasta ahora la operatoria permitía proyectos de hasta 200m², pero “eso cambiará ya que el máximo a financiar será sobre proyectos hasta 150m²”. La directora del IPV dijo que “entendemos que una vivienda tipo del IPV es de 65 a 70m². Si alguien proyecta más, consideramos que puede hacerlo con recursos propios”, indicó la funcionaria.

El relanzamiento de la operatoria también estará marcado por la implementación de un sistema de sorteo. Peralta explicó que actualmente existen alrededor de 600 solicitudes en trámite, a las que se sumarán las nuevas inscripciones. Frente a ese escenario, se definió un cupo inicial de 300 créditos, lo que obliga a establecer un mecanismo transparente de adjudicación como es el sorteo.

A pesar de estos cambios, se mantendrá un requisito clave: los postulantes deberán contar con un terreno a su nombre, ya que el mismo se hipoteca a favor del IPV como garantía del crédito.

Las casas en construcción del IPV

En paralelo al relanzamiento de la operatoria individual, desde el IPV destacaron el nivel de actividad que mantiene la obra pública habitacional en la provincia. Según detalló su directora, Elina Peralta, actualmente hay “alrededor de 2.000 viviendas en construcción, con la proyección de entregar unas 1.700 en el corto plazo”.

La funcionaria puso el foco en el contexto en el que se sostienen estos números, marcado por la ausencia de financiamiento nacional. “Cuando asumimos, no recibimos fondos de Nación, cuando antes el 75% de los recursos para viviendas provenía de allí”, explicó. En ese escenario, subrayó la decisión política del gobernador Marcelo Orrego de continuar con la obra pública, lo que permitió mantener en ejecución 46 barrios en distintos puntos de la provincia.

En términos comparativos, Peralta aseguró que los niveles de entrega se sostienen e incluso mejoran respecto de gestiones anteriores. “Estamos entregando lo mismo o más que antes”, afirmó.

Además, advirtió sobre el impacto de los costos actuales en el sector: hoy, una vivienda ronda los $100 millones, mientras que la infraestructura de servicios de un barrio demanda una inversión similar, lo que duplica el esfuerzo financiero del Estado en cada desarrollo habitacional.

Textuales

Elina Peralta / Directora del IPV