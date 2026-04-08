Nico de Tracy presenta Purga en el Teatro Municipal de San Juan

El stand up vuelve a escena en San Juan con una propuesta intensa y sin concesiones. Nico de Tracy presentará su espectáculo “Purga” este sábado 11 de abril a las 21:00 en la sala principal del Cine Teatro Municipal de San Juan.

Se trata de su cuarto unipersonal, un show construido a lo largo de dos años de funciones en bares de Capital Federal y el conurbano bonaerense. En escena, el comediante despliega un relato ágil, honesto y deliberadamente incómodo, donde aborda temas como sus inicios en el stand up, la paternidad, la crianza y experiencias personales atravesadas por momentos oscuros y situaciones crudas de la vida cotidiana.

Un humor sin filtros

“Purga” se caracteriza por un tono directo, sin correcciones ni suavizantes. La propuesta apuesta a incomodar desde el humor, con una narrativa que expone lo personal como forma de descarga. En ese recorrido, la risa funciona como único filtro frente a historias que interpelan al público desde lo íntimo y lo cotidiano.

Con una duración de 90 minutos y destinada a mayores de 16 años, la obra propone una experiencia distinta dentro del circuito del stand up tradicional, invitando a reírse incluso de aquello que incomoda.

Trayectoria consolidada

Con más de diez años de carrera, Nico de Tracy se posicionó como una de las referencias del stand up argentino. Su recorrido incluye los unipersonales “Desubicado”, “Artesanal” y “Crónico”, este último presentado en 2022 con una extensa gira nacional e internacional.

En paralelo, desde 2019 desarrolla su Vlog de Stand Up en YouTube, donde comparte fragmentos de shows e interacciones con el público, además de registrar su vida en gira. También formó parte del ciclo “Anécdotas”, junto a Conrado Ares, Cristian Condomí y Juampi Carbonetti, y del podcast “Aislados”, junto a Luciano Mellera, Lucas Lauriente y Nanutria, que también llegó al formato teatral.

Además, incursionó como actor en cine con participaciones en “Una noche de amor” y “El ciudadano ilustre”.

Una propuesta para reír e incomodarse

“Purga” condensa todo ese recorrido en un espectáculo probado en escena, donde el humor se convierte en una herramienta para exponer lo propio sin filtros. La propuesta invita a atravesar lo incómodo, reírse de las propias experiencias y salir del teatro con una sensación distinta: más liviana, pero también reflexiva.

Las entradas se encuentran en preventa a $33.000 en www.entradaweb.com para una única función que promete combinar risas, incomodidad y una mirada filosa sobre la vida cotidiana.