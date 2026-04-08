Racing arrancó su camino en la Copa Sudamericana 2026 con un triunfo por 3-1 ante Independiente Petrolero en Bolivia, en el marco de la primera fecha del Grupo E. Los goles del equipo dirigido por Gustavo Costas llegaron por intermedio de Gonzalo Sosa, Gastón Martirena y Adrián Marcos "Toto" Fernández, mientras que Thomaz Santos descontó para los locales.

El partido, que comenzó a las 19:00 hora argentina en el estadio de Independiente Petrolero, mostró a Racing sufriendo en varias etapas, pero se vio favorecido por la eficacia frente al arco y la falta de puntería de su rival. Sosa abrió el marcador a los 27 minutos con un remate cruzado, mientras que Martirena amplió la ventaja a los 37 minutos tras un potente disparo al primer palo asistido por Sosa. En tiempo cumplido, Santos descontó para los bolivianos con un penal ejecutado de forma cruzada.

En el segundo tiempo, Toto Fernández liquidó el partido al recibir solo en el área y definir con un remate fuerte al medio, sellando el 3-1 definitivo. La defensa de Racing también tuvo momentos clave, con Pardo salvando en la línea un disparo que hubiese significado el empate parcial y Cambeses evitando varias oportunidades de peligro.

Con este resultado, Racing inicia la Copa Sudamericana con el pie derecho y mantiene el ánimo alto de cara a los próximos compromisos del grupo, buscando consolidarse como candidato en la competencia internacional.