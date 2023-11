La anemia de goles se adueñó de las dos semifinales del Torneo de Verano que organiza la Liga Sanjuanina de Fútbol, y en los partidos de ida ninguno logró sacar la diferencia. Alianza y San Martín terminaron 0-0, mismo resultado entre Trinidad y Colón Junior, por lo que ambas llaves quedaron abiertas para las revanchas de la semana que viene.

El primer partido de semifinal tuvo acción en Santa Lucía. Allí, Alianza y San Martín igualaron 0-0 en un partido que pudo ganarlo cualquier de los dos, pero los arqueros fueron las figuras y el cero produjo que todo se definirá en el Hilario Sánchez.

El primer tiempo fue netamente para San Martín y en el complemento Alianza tomó el protagonismo. El Verdinegro largó mejor, a pura presión y no dejó salir ni jugar al Lechuzo. Por ello el local apostó a los pelotazos para salir del agobio. Aunque San Martín fue más incisivo y punzante con Lucas Acosta como abanderado.

En el segundo tiempo, Alianza pasó a tener buen trato de pelota y exigió a los de Concepción. Los roles se invirtieron y el equipo conducido por el "Pachi" Pascual se metió en campo verdinegro, no lo dejó salir y sus jugadores claves como Leandro Regalado y Acosta no tuvieron contacto con la pelota. Sumado a que el local no pudo aprovechar la ventaja numérica tras la expulsión de Nahuel Tejada por falta sobre Russo.

Pero las reales figuras del primer chico fueron Agustín Olivera, arquero de Alianza; y Federico Molina, el uno de San Martín. Entre los dos cerraron los arcos y las acciones de gol fueron neutralizadas por sus intervenciones y el partido finalizó sin festejos.

Mientras que en el Barrio Atlético, Trinidad y Colón Junior también terminó 0-0. Con la particularidad que el partido se cerró con incidentes dentro de la cancha entre los mismos jugadores.

En el primer tiempo fue mejor Trinidad, que dominó, pero no fue claro en la definición. En tanto que Colón lo aguantó en el fondo y sostuvo el cero en su arco.

La base del León se centró en el buen juego en el medio, con Colón que no puedo frenar a los volantes ni tomar las marcas. Por ende el Merengue no llegó al arco de Sambor. Trinidad fue creciendo con volantes rápidos, a puro toque, pero con una propuesta sin poder de gol.

Colón fue creciendo con base en que Trinidad no pudo sostener su ritmo, pero sin llegar a torcer el trámite del partido. Lo luchó más de lo que lo jugó y el empate dejó la serie abierta para que se defina en cancha del Merengue la próxima semana.

El dato

Se jugaron también las semifinales de Cuarta División: Desamparados goleó 4-1 a Colón Junior 1 y Carpintería cayó de local 2-1 con San Martín.