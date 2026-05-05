La furia de Yanina Latorre contra una famosa: “Es marginal, fondo de olla y cringe”

Yanina Latorre no se guardó nada al referirse al reciente descargo de Furia Scaglione contra la producción de Gran Hermano. Todo comenzó cuando la periodista Laura Ubfal deslizó que la salida de la jugadora no fue por decisión del público, lo que desató la furia de la ex participante.

Ante este panorama, la conductora de El Observador fue tajante al decir que "La que no está siendo glamorosa es Furia, entró en un mood. Ahora que la resucitaron con esto del reality al que fue". Yanina explicó que el fin de semana Ubfal dio a entender que la producción quiso sacar a la concursante y que "bueno ahí ella enloqueció".

Para Latorre, la actitud de la mediática es desmedida y aseguró que "Primero que se autopercibe una persona muy importante y chica…estuviste en Gran Hermano y no ganaste". En su análisis sobre el presente laboral de la joven, la panelista sentenció que "Ella se cree que es la inventora, la hacedora, que es lo mejor que le pasó en los últimos años y de hecho, no es por nada, no está en ningún lado porque es muy difícil sostenerla porque se pone muy violenta".

Durante su programa, Yanina leyó las palabras de Furia, quien había defendido su ingreso al programa relatando que "Hice siete castings que duraron entre dos y tres meses hasta que me dieron el okey, nunca fui suplente de nadie así como se dice. Yo jamás me bajé del tren en el que estaba subida, siempre fui a competir…". Al escuchar esto, la conductora respondió con ironía diciendo "Como si hubiera ganador la final del mundo".

El descargo original de Furia incluyó acusaciones graves donde afirmó que "Se recontra cagaron en la gente, qué se piensan, que estaba dormida, que no iba a hablar. Listo ya está, ya hablé, no me callo más. ¿Me van a pegar un tiro en la boca? No me lo van a pegar porque si me pasa algo ustedes ya saben quién fue". Frente a estos dichos, Yanina se mostró indignada y cuestionó a la jugadora preguntando "¿Qué te va a pasar? La producción de Gran Hermano no te va a matar. Es marginal, es fondo de olla, es cringe, ya está. Fue una participante de Gran Hermano muy picante que no la aguantaron más por los actos de violencia en la casa y se fue afuera".

Finalmente, Latorre cerró su opinión con dureza mencionando el paso de la ex jugadora por otros formatos y concluyó que "De hecho ahora fue al reality de los gemelos que creo que lo levantaron y los cagó a trompadas a todos. Decime ¿para qué sirve? ¿cuál es el éxito? ¿cuál es el talento de Furia?".