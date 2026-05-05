El impactante parecido de Evangelina Anderson con su hermana Celeste

Evangelina Anderson volvió a situarse en el centro de la escena digital tras compartir una postal muy especial. Esta vez, el motivo no fue un look ni su supuesto romance con Ian Lucas, sino la aparición de su hermana Celeste.

La imagen se volvió viral en cuestión de minutos debido a la similitud física entre las dos, quienes posaron sonrientes y relajadas ante la cámara. En la imagen se pueden apreciar rasgos casi idénticos como sus ojos rasgados, sus facciones delicadas y una sonrisa que parece calcada.

La publicación surgió en el marco del cumpleaños de una de las tres hermanas de la modelo, un gesto poco habitual ya que ella suele mostrar más su presente laboral o la vida de sus hijos que a su familia de origen.

Como era de esperar, los usuarios de internet reaccionaron de inmediato y llenaron el posteo de comentarios. Entre los mensajes más destacados, los seguidores escribieron que "Son iguales" y otros manifestaron su asombro al decir que "nunca dijiste que eran gemelas". La repercusión fue tal que muchos otros simplemente coincidieron en que "son parecidas", confirmando que el vínculo genético es innegable. Este momento simple terminó siendo tendencia y demostró una vez más el interés que despierta el costado más humano de la famosa.