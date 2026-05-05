El curioso motivo por el que Benjamín Vicuña decidió no casarse nunca

Benjamín Vicuña participó de una charla amena en el ciclo Otro Día Perdido por la pantalla de El Trece. Durante la entrevista con Mario Pergolini el actor se enfrentó a un dato que llamó la atención del conductor y del público ya que a pesar de sus historias de amor más conocidas el galán nunca concretó un matrimonio legal. Entre risas y tras bromear sobre una posible boda con Esteban Lamothe su compañero de escenario el artista fue consultado sobre si tiene planes de dar el sí en el futuro y respondió que "depende de cómo me vaya con la obra".

La conversación profundizó en los motivos que lo llevaron a esquivar el registro civil durante tanto tiempo. Ante la pregunta sobre si el factor económico tuvo algo que ver en su decisión de mantenerse soltero el chileno fue tajante al asegurar que "no, por diferentes razones. No voy a entrar en la cuestión, pero sí, se fue pasando". A lo largo de la charla se recordó también un paso previo por la mesa de Mirtha Legrand donde la conductora le hizo bromas sobre sus infidelidades pasadas.

A pesar de haber formado familias numerosas el protagonista de Secreto en la Montaña reconoció que la idea del casamiento no le es ajena pero que prefiere mantener la cautela. Al ser consultado sobre si alguna vez imaginó ese momento especial confesó que "se me cruzan cosas por la cabeza, a todos se nos cruzan locuras". Sin embargo el núcleo de su negativa parece estar vinculado a una creencia popular muy arraigada. Con total sinceridad el actor terminó admitiendo que "algunos creemos que es mufa".

Para Vicuña el cambio de estado civil suele ser un desencadenante de finales infelices en parejas que parecen sólidas. Su teoría sobre la estabilidad sentimental se basa en no alterar lo que funciona correctamente. En ese sentido el artista explicó su postura consultando a los presentes si "viste esas personas que llevan mucho tiempo, se casan y se separan. Entonces es mejor no cambiar nada: viene todo bien, todo impecable, ¿para qué?".