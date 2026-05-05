Oriana Sabatini confesó cómo se originó la pelea con su tía Gabriela

En medio de la alegría por presentar su novela Podría quedarme acá en la Feria del Libro, la cantante abrió su corazón sobre el conflicto que atraviesa su familia. La hija de Catherine Fulop fue muy clara al referirse al distanciamiento que mantiene con su tía y soltó una frase que resonó con fuerza: "No es mi problema". De esta manera, la joven buscó despegarse de una situación que parece no tener solución inmediata.

El quiebre entre las dos mujeres de la familia se hizo más evidente con el nacimiento de Gia, la pequeña que la artista tuvo con Paulo Dybala, momento en el que la extenista tampoco se habría acercado. Ante la consulta de la prensa, la protagonista confesó que "es un tema que lo tengo en el fondo de la mente" y agregó que en su día a día "no pienso en quien me manda o no un mensaje".

A pesar del silencio del otro lado, la cantante reveló que intentó buscar un acercamiento de manera privada. Con honestidad, la artista explicó que "ella no me escribe, pero yo sí le he escrito", dejando en claro que el puente está cortado por una decisión ajena. Para cerrar el tema con firmeza, la joven sentenció "yo sí le escribí", confirmando que su voluntad de diálogo no fue correspondida.