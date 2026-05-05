El aguinaldo 2026, conocido formalmente como Sueldo Anual Complementario (SAC), se pagará en dos cuotas a lo largo del año: una en junio y otra en diciembre, según lo establece la legislación laboral vigente en Argentina.

La primera cuota debe abonarse como fecha límite el 30 de junio, aunque la ley permite una tolerancia de hasta cuatro días hábiles, por lo que en 2026 podría acreditarse hasta los primeros días de julio sin sanciones para el empleador.

En cuanto al monto, cada medio aguinaldo equivale al 50% del mejor salario mensual percibido durante el semestre correspondiente. Es decir, se toma el sueldo más alto cobrado entre enero y junio (o julio a diciembre) y se paga la mitad de ese valor.

Para quienes no trabajaron todo el semestre, el cálculo es proporcional: se divide el mejor sueldo por 12 y se multiplica por la cantidad de meses trabajados.

El aguinaldo lo cobran los trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como privado, así como jubilados y pensionados, quienes lo perciben junto con su haber mensual según el calendario de pagos de Anses.

En cambio, no corresponde para monotributistas ni trabajadores autónomos, ya que no están alcanzados por la ley laboral que regula este beneficio.

En un contexto económico complejo, el aguinaldo representa un ingreso clave para millones de argentinos, utilizado tanto para cubrir gastos como para afrontar deudas o planificar el resto del año.