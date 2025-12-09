La guerra entre Paredes y Flavio Azzaro: "No vas a llegar nunca, ridículo"

La presencia de Leandro Paredes y su esposa, Camila Galante, en la reciente gala de "Personajes del Año", donde posaron para la tapa de una revista de espectáculos, desató una inesperada controversia en los medios. La polémica escaló tras los comentarios de Flavio Azzaro, quien utilizó su programa de streaming No podemos perder para lanzar críticas directas al campeón del mundo.

Azzaro apuntó contra el futbolista por priorizar producciones ajenas al ámbito deportivo, mostrándose irónico al inicio: "Ahí está la pareja del año". Luego, cuestionó las prioridades del mediocampista: "Primero salí campeón de algo con Boca, Paredes". El periodista sugirió que Paredes valoraba más la aparición en revistas de espectáculos que en publicaciones deportivas por sus logros, haciendo una comparación generacional: "Cuando yo era chico, los jugadores querían ser tapa de la revista El Gráfico, no de esta, bol… Primero da la vuelta una vez con la camiseta de Boca".

Las críticas no fueron ignoradas por Camila Galante, quien decidió intervenir públicamente. La esposa de Paredes respondió con contundencia a través de sus historias de Instagram. Para refutar el argumento de Azzaro, compartió imágenes de antiguas tapas de El Gráfico que sí habían tenido a Paredes como protagonista.

Junto a ese material, Galante publicó un texto donde demostraba su enojo, atacando directamente al periodista: "Y sí, la verdad que con la cara que tiene es para tapa de revista! Entiendo que con la cara que tenés vos no lo puedas entender! Pero estas tapas son las que mejor le quedan, cosa que vos no llegaste ni vas a llegar nunca, ridículo".

El descargo de Galante no cesó ahí. Ella cuestionó los motivos detrás de los dichos del conductor, insinuando que buscaba notoriedad a costa de su pareja: "¿Qué pasa? ¿No tenés visualizaciones en tu programa que andas buscando fama a costas de otro? ". Continuó con un comentario filoso sobre su intelecto: "Así (emoji de pequeño) es tu cerebro. Ejercitalo para ser mejor persona y no meterte con gente que ni te registra".