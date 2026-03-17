La historia de Sahadia Farran y sus delicias ahumadas de "Alma de nuestra Tierra"

En el vertiginoso mundo del emprendedurismo sanjuanino, hay historias que se cocinan a fuego lento, con paciencia y mucho amor. Ese es el caso de Sahadia Farran, la mujer que hoy lidera "Alma de nuestra Tierra", un proyecto que nació en la intimidad de su hogar y que hoy se proyecta como una futura fábrica de conservas gourmet. En una charla íntima con Ana Paula Zabala y Alejandro López en la sección Yo Emprendo del programa "Yo Te Invito" de HUARPE TV, Sahadia abrió las puertas de su cocina y de su corazón.

El motor de la familia y el origen del nombre

Sahadia no es una improvisada; estudió gastronomía y siempre tuvo un vínculo terapéutico con la cocina. Sin embargo, el empujón final vino de quienes mejor la conocen: sus hijos. "Esto yo lo hacía en mi casa para ellos desde que eran chicos. Ahora que son grandes, me impulsaron a expandirme. Hace un año que me largué con ganas", relató emocionada.

La presentación de los productos es cuidada y delicada.

El nombre del emprendimiento guarda una mística especial. Su hija menor se llama Alma, y Sahadia sintió que esa palabra resumía perfectamente lo que quería transmitir: "Es el alma de nuestra tierra sanjuanina en cada versión de lo que hago, en sus sabores".

El secreto del sabor: fuego, leña y paciencia

Lo que diferencia a las conservas de Sahadia de cualquier otra que se encuentre en una góndola es su proceso de elaboración. Aquí no hay hervores industriales; hay parrilla.

Las berenjenas integran la lista de productos.

"Todas las verduras que utilizamos están hechas a la parrilla, ese ahumadito particular está en cada variedad", explicó. Para lograrlo, cuenta con dos "parrilleros de lujo": su hijo y su pareja. Sin ellos, confiesa, nada sería igual: "Yo a la parrilla soy un queso, pero ellos son donde empieza todo".

Un catálogo que es un viaje al Oriente

Sahadia Farran produce una gran cantidad de alternativas para que los sanjuaninos puedan consumir.

Sahadia ha logrado reversionar recetas tradicionales y familiares, dándoles un toque moderno y personal. Entre sus productos "vedette" se encuentran los tomates confitados, el producto más pedido y que sorprende por su intensidad.

A su vez, destacó el Mujámara, una pasta de morrones rojos asados con un sutil toque de miel, el Baba Ganoush, una clásica crema de berenjenas árabe, pero con el sello ahumado de la casa.

Farran también mencionó a Hummus de autor, que incluye versiones de aceituna, de ajo y albahaca, partiendo siempre de la proteína del garbanzo, y escabeches de estación como berenjenas en verano y porotitos o cebollitas confitadas para el invierno.

Seguridad alimentaria y calidad artesanal

Uno de los puntos que Sahadia enfatiza es la manipulación de los alimentos. En un contexto donde las conservas caseras a veces generan temor por la falta de controles, ella garantiza un proceso seguro. Al no utilizar conservantes químicos, apuesta a la pasteurización térmica y a la acidificación natural. "Al partir de la cocción a las brasas ya venimos de algo muy seguro. Igualmente, por nuestro clima inestable, siempre sugiero la refrigeración para mantener la frescura de un producto sin aditivos", detalló.

El termómetro de las ferias

"Alma de nuestra Tierra", un producto que marca presencia en San Juan.

Aunque vende en almacenes, carnicerías (donde sus sales saborizadas horneadas son un éxito) y de forma particular, Sahadia tiene un romance especial con las ferias. "Son nuestro local de fin de semana. Ahí tengo el tiempo para que el cliente pruebe, para contarle cómo está elaborado cada frasco", comentó.

Ese contacto cara a cara es su combustible: "No he recibido una sola negativa después de que prueban. Ver la cara de la gente cuando descubre el sabor es lo que me activa más ganas todavía".

El sueño de la fábrica propia

Sahadia no se achica ante los desafíos. Este año decidió apostar de lleno a su emprendimiento, dejando de lado otros trabajos para poner toda su energía en "Alma de nuestra Tierra". Cuando le preguntan hasta dónde quiere llegar, no duda: "Sueño con la fábrica propia. Soy de las que sueñan en grande, el sueño no tiene límites. El conocimiento está, las ganas están, solo falta que la gente nos siga conociendo".

Con el apoyo de su familia, especialmente de su hijo, quien actúa como el "estricto" jefe de control de calidad, Sahadia Farran sigue embotellando los sabores de San Juan, convencida de que cuando algo se hace con "alma", el éxito es solo cuestión de tiempo.

El dato

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