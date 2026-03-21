En el marco de su gira por Europa, el presidente Javier Milei desarrolla este sábado una intensa agenda oficial en Budapest, la capital de Hungría. El mandatario nacional participará de una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un evento que reúne a los principales referentes de la derecha global, pero antes mantuvo encuentros bilaterales de alto voltaje político.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la visita de Milei al primer ministro local, Viktor Orbán. Durante el encuentro, el presidente argentino le adelantó parte de los ejes que tratará en su discurso, haciendo especial hincapié en su postura sobre los movimientos migratorios.

"Voy a estar mencionando su correcta visión en los temas migratorios, porque cuando la inmigración no se adapta culturalmente al lugar donde va, deja de ser inmigración para convertirse en invasión", sentenció Milei frente al premier húngaro, marcando una clara sintonía ideológica.

Por su parte, Orbán no ahorró en elogios para el libertario y destacó la importancia institucional de su llegada: “Es la primera vez en la historia de nuestras naciones que un presidente americano visita Hungría. Durante mucho tiempo no ha habido ningún presidente de Argentina aquí, estamos muy felices”.

Las actividades formales se iniciaron este sábado por la mañana con una reunión bilateral junto a su par de Hungría, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor. Milei arribó a la capital húngara acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Tras los encuentros protocolares, el jefe de Estado argentino se prepara para ser uno de los oradores centrales en la CPAC, donde se espera que profundice sus críticas al socialismo y refuerce su alianza con los sectores conservadores del viejo continente.