Guía de Valeria Mazza para lucir un rostro radiante tras los 50 años

Alcanzar los 50 años implica cambios en la piel como la pérdida de colágeno, menor retención de agua y tendencia a la opacidad. Para contrarrestar esto, la clave reside en una estrategia constante que busque firmeza y armonía sin caer en excesos artificiales.

La base de este cuidado es una rutina diaria innegociable que incluya una limpieza suave por la mañana y la noche, el uso de un sérum antioxidante matutino, hidratación específica y protector solar cotidiano. Esta constancia vale más que cualquier lanzamiento cosmético.

Entre los activos fundamentales, la vitamina C destaca por unificar el tono, estimular el colágeno y combatir manchas incipientes, logrando que la luminosidad provenga de la buena calidad cutánea y no de cosméticos brillantes.

Durante la noche, el retinol aplicado de forma progresiva y acompañado de hidratación mejora la elasticidad, la textura y suaviza líneas finas. Asimismo, es vital reforzar la barrera cutánea con productos que contengan ceramidas, péptidos y ácido hialurónico para que el rostro refleje mejor la luz y se vea más liso incluso sin maquillaje.

En cuanto al maquillaje liviano, la sofisticación se logra con una base ligera o BB cream, corrector puntual, rubor rosado o durazno, máscara de pestañas y labios en tonos nude.

Evitar el exceso de polvo es crucial para no marcar líneas, mientras que unas cejas prolijas y un toque de bronzer bajo los pómulos devuelven dimensión al rostro de manera natural. Más allá de los productos, la piel refleja un estilo de vida basado en el buen descanso, la hidratación constante, la alimentación equilibrada y el manejo del estrés, dado que el cortisol alto impacta directamente en la flacidez

Finalmente, rodear el rostro con colores neutros como el beige, blanco roto o azul suave aporta una armonía visual que suma juventud. La verdadera elegancia no busca borrar líneas, sino cuidar la textura, el tono y la proporción con la seguridad de quien sabe que la sofisticación no grita.