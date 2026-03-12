Este jueves 12 de marzo se retomó la negociación salarial entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes en el marco de la paritaria que busca definir una recomposición de los salarios del sector.

El encuentro comenzó a las 14 y contó con la participación de los tres sindicatos que representan a los educadores en la provincia: UDAP, UDA y AMET.

La reunión se desarrolla en un contexto de tensión entre las partes, luego de que se levantara el paro docente anunciado para esta semana, situación que generó malestar en parte de la base docente. Desde los gremios señalaron que esperan conocer una nueva oferta salarial por parte del Ejecutivo.

La secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, indicó que los sindicatos acudirán a escuchar la propuesta oficial y luego será la docencia la que decida si se acepta o no. Según explicó, en esta instancia el debate se centra principalmente en la forma de implementación de las mejoras salariales.

“Venimos a escuchar. Nosotros ya desde diciembre dejamos todos los ítems en claro de lo que el docente necesita. Les dijimos que vean cómo lo pueden implementar de acuerdo a los recursos”, expresó.

Por su parte, Karina Navarro, de UDA, sostuvo que uno de los puntos centrales será evaluar si la oferta realmente mejora el poder adquisitivo de los docentes. “Lo primero a evaluar es si es superadora. Si es 0,5% sobre la inflación, hay que ver si eso realmente impacta en el bolsillo del docente”, afirmó.

Además, recordó que los gremios habían planteado en reuniones anteriores la necesidad de adelantar aumentos para marzo.

“Hemos pedido que se adelante el 5% al mes de marzo y elevar el mínimo docente garantizado, que está muy bajo respecto a otras provincias”, explicó.

Desde AMET también advirtieron que el clima entre los docentes es complejo. El secretario gremial Francisco Campos aseguró que la expectativa está puesta en conocer la propuesta oficial, pero remarcó el malestar que existe en las bases.

“Los ánimos no están muy bien, los docentes están más que enojados y preocupados”, señaló. En ese sentido, cuestionó que una eventual mejora salarial no haya sido presentada antes.

“Si realmente hay una oferta superadora, nos preguntamos por qué no se hizo antes. Se podría haber evitado que los docentes tuvieran que salir a la calle a manifestarse”, expresó.

En la antesala de la reunión con gobierno los representantes de AMET llevarán el malestar docente. (Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

La última propuesta salarial

Durante la última reunión paritaria, el Gobierno provincial presentó una propuesta que, según indicó, se ubica por encima de la inflación.

El ofrecimiento incluye:

Un aumento del 5% en el valor índice para marzo de 2026, tomando como base diciembre de 2025.

Un incremento de 6 puntos en el código A01 del nomenclador docente para marzo.

Un aumento de 4 puntos en el código E60 también para marzo.

Un incremento adicional de 2 puntos en el código A01 previsto para mayo de 2026.

Un aumento del 5% en el valor índice para junio, tomando como base marzo.

Una cláusula de revisión en junio para evaluar los aumentos otorgados.

Sin embargo, el conflicto sigue abierto y las definiciones dependerán de lo que ocurra en esta nueva reunión paritaria y de la evaluación que realicen los docentes en las bases.