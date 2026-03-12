La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, expresó públicamente su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de las críticas opositoras por la presencia de su esposa en la comitiva oficial que viajó a Nueva York para participar de la Argentina Week.

El presidente Javier Milei, replicó en redes sociales varios mensajes de funcionarios que defendieron al jefe de Gabinete. Más tarde publicó un mensaje propio en el que cuestionó las críticas y sostuvo que “muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido”, al tiempo que envió un mensaje de apoyo a Adorni.

“Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, escribió la funcionaria en sus redes sociales al compartir una imagen junto al jefe de ministros.

El respaldo de la secretaria general se dio en medio de la polémica generada por el viaje de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, a Estados Unidos en el marco de la delegación oficial que acompañó al presidente en su agenda internacional.

El propio jefe de Gabinete había respondido previamente a las críticas en una entrevista periodística. Allí explicó que su esposa fue invitada por Presidencia y que decidió que lo acompañara durante la intensa agenda de actividades en Nueva York.

“Las comitivas actuales son las más chicas de la historia. Antes viajaban periodistas como parte de las delegaciones oficiales. Ahora, quien no sea parte debe costear todos sus gastos”, sostuvo el funcionario.

Tras el mensaje de Karina Milei, otros integrantes del Gobierno también manifestaron su respaldo. Entre ellos se pronunciaron el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el ministro de Defensa, Luis Petri.

Los mensajes de apoyo se multiplicaron en redes sociales y marcaron una postura común dentro del oficialismo para respaldar al jefe de Gabinete frente a las críticas de la oposición.

La polémica surgió luego de cuestionamientos por el uso del avión presidencial para trasladar a familiares de funcionarios durante la visita oficial a Estados Unidos. En ese contexto, Adorni rechazó las críticas y sostuvo que el viaje se dio en el marco de la agenda oficial en Nueva York.